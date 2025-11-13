Чадуик Боузман ще бъде удостоен посмъртно със звезда на Алеята на славата

Актьорът Чадуик Боузман ще бъде почетен посмъртно със звезда на Холивудската алея на славата на 20 ноември. Режисьорът на най-големия му хит, "Черната пантера" („Black Panther“), Райън Куглър, както и Виола Дейвис, неговата екранна партньорка от последния му филм „Ma Rainey’s Black Bottom“, ще изнесат речи по време на събитието. Вдовицата на Боузман, Симон Ледуърд-Боузман, ще приеме отличието от негово име.

Стийв Нисън, президент и главен изпълнителен директор на Търговската камара на Холивуд, ще бъде водещ на церемонията. Камарата администрира Алеята на славата от името на град Лос Анджелис и вече десетилетия организира подобни събития.

„Търговската камара на Холивуд има честта да отбележи изключителното наследство на Чадуик Боузман със звезда на Алеята на славата. Неговите силни роли и трайното му влияние – както на екрана, така и извън него – продължават да вдъхновяват поколения по света“, заяви продуцентката на Алеята - Ана Мартинес.

Пробивът на Чадуик дойде през 2013 г., когато изигра Джеки Робинсън в „42“. След това получи признание за превъплъщението си в Джеймс Браун в „Get On Up“. По-късно пое главната роля в „Marshall“, където пресъздаде младия Търгуд Маршал по време на ключово съдебно дело в кариерата му, пише Billboard.

Боузман се присъедини към киновселената на Marvel и като африканския супергерой от Уаканда - принц Т-Чала/Черната пантера. За първи път го видяхме в "Първият отмъстител: Войната на героите“ („Captain America: Civil War“). Актьорът изведе героя на преден план в „Черната пантера“, която получи седем номинации за „Оскар“, включително първата за Marvel в категорията „Hай-добър филм“. За ролята си той спечели награда "NAACP Image" за актьор в игрален филм, както и бе сред носителите на наградата на Гилдията на актьорите (SAG) за "Най-добър актьорски състав".

След това Боузман участва в „21 Bridges“, който продуцира заедно с партньора си Логан Колс чрез компанията им X●ception Content. През 2020 г. се появи в „Da 5 Bloods“ на Спайк Лий като падналия войник „Стормин’ Норман“. В „Ma Rainey’s Black Bottom“ – екранизация по класическата пиеса на Огъст Уилсън – Той изигра Леви, редом до Дейвис. Ролята му донесе номинация за „Оскар“, както и наградите "NAACP Image" и SAG, наред с още отличия.

Чадуик Боузман почина от рак на дебелото черво на 28 август 2020 г., едва на 43 години.