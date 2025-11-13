Черен петък в кадър: Вето ли? Депутат гледа евтини тенджери

Депутат показа нагледно, че черният петък е също толкова важен, колкото и наложеното вето от Радев за особения управител на "Лукойл". Явно от много работа на народния представител не му остава време у дома да разгледа офертите за евтини тенджери.

Възможно е да иска да изненада своята половинка или пък тъщата с подходящ комплект още преди наближаващите празници и да сготвят за коледните празници в нова посуда.

Остава загадка дали се е насочил към индукционна тенджера за 63 лв. или ще спести двайсетина лева за по-обикновена.