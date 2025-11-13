Синоптик: През почивните дни ще се радваме на слънце

Трайни мъгли рано сутрин по поречието на река Дунав. Над цялата страна денят започна слънчева и с температури между -1 и 3 градуса. С напредването на деня температурите ще достигнат до 21 градуса в крайните южни райони, заяви синоптикът Петър Янков в студиото на "България сутрин".

Хладни утрини и топли следобеди

През почивните дни ще се радваме на повече слънце, а облачността ще бъде предимно средна и висока, дъждове не се очакват.

Янков каза още, че в събота по Средиземноморието и на Балканите ще бъде слънчево и топло. Повече валежи ще има в Испания и Португалия. София ще бъде най-хладната балканска столица през почивните дни. В Осло и Москва ще бъде най-студено през уикенда. В Москва ще вали сняг, стана ясно от прогнозата на синоптика.

Бързо ще се вдигат мъглите през почивните дни, отбеляза Янков.

"В планините вятърът ще бъде силен. Планината крие рискове, особено по високопланинските пътеки - снежната покрива е на петна, има хлъзгави участъци", предупреди синоптикът.

Пред Bulgaria ON AIR Янков добави, че температурата на морската вода по Черноморието ни е 16-17 градуса. Подходяща за плуване е водата в Кипър и Анталия, Турция.

Кога да очакваме сняг?

"При нас е рано да се говори за сняг. Дъждовете в страната ще започнат следващия вторник. Бързо ще се топи снежната покрива в планините", съобщи гостът.

Янков добави, че у нас ще се наблюдава температурна инверсия - в ниските места температурите ще бъдат по-ниски от тези по високите места.

Очертава се в периода 22-24 ноември да нахлуе студен и влажен въздух. Тогава се очакват снеговалежи в населените места, каза още синоптикът.

Гледайте видеото с целия разговор.