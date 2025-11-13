Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че Москва все още е готова за среща на върха в Будапеща, като контактите между страните продължават. Лавров добавя, че дата за срещата все още не е определена.

"Все още сме готови да проведем втората руско-американска среща на върха в Будапеща, ако тя наистина разчита на резултатите от работата по Аляска. Датата не е договорена. Руско-американските контакти продължават“, каза той в интервю за италианския вестник "Corriere della Sera“, който отказа да го публикува. ТАСС обаче има изключителните права да цитира отговорите на Лавров.

Според висшия руски дипломат, "Financial Times“ "е публикувал невярна версия“, като е свързал отмяната на срещата на върха в Будапеща с меморандум за Украйна, за който се твърди, че е посочен от Русия. Той подчерта, че вестникът "изопачава същността и последователността на събитията, за да обвини Москва и да подведе [американския президент] Доналд Тръмп по пътя, който той предлага, т.е. път към устойчив и траен мир, а не към незабавно прекратяване на огъня, в което европейските спонсори на [Владимир] Зеленски, обсебени от идеята да си поемат дъх и да залеят нацисткия режим с оръжия, за да продължат войната срещу Русия, се опитват да го въвлекат“.

"Ако BBC е фалшифицирала видеозапис на речта на Доналд Тръмп, като е вложила в устата му призив за щурмуване на Капитолия, тогава Financial Times, както казваме, ще лъже без колебание“, добави Лавров.