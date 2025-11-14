Анализатори: Бюджетът е съставен, за да мисли за трудностите след еврозоната

Вчера правителството одобри проектобюджета за 2026 година без заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Първият проектобюджет в евро беше внесен в Народното събрание. Случаят е безпрецедентен.

Бюджет 2026 в евро

По думите на политологът и преподавател в СУ доц. Албена Танева бюджетът е един от най-важните политически инструменти в управлението на държавата. “Икономиката работи по-добре в продължение на много години - има стабилност за повишаване на доходи”, на мнение е полигологът и добави, че диалогът трябва да бъде търсен.

В предаването “България сутрин” социологът и изпълнителен директор на "Галъп интернешънъл Болкан" Петко Петков добави, че напрежението във властта вече е отминало.

"Преди внасянето на този проектобюджет видяхме, че имаше определени напрегнати моменти. Имало е сериозен дебат какво да се направи. Избрали са стратегията да има повече социални плащания. Годината, която предстои, е преходна. Ще има трудни моменти. Хубаво е гражданите, които са уязвими, да бъдат подкрепени", на мнение е социологът.

"Бюджетът беше съставен от властта с целта да преминем през трудностите, които ни очакват. Мисли се за трудностите след еврозоната, отколкото за избори. Икономическият преход, който ни предстои, е важен. Бюджетът е подсигурен с повече пари, за да има буфери в моментите, в които може би ще ни е трудно", каза Петков пред Bulgaria ON AIR.

Смяна на модела

Доц. Танева подчерта, че политиката не е за хитруване, "не че не сме свидетели на това по много начини". "Онези, които имат дългосрочен успех са по-мъдрите, знаейки как да водят, давайки посока", посочи тя.

Социологът Петко Петков е на мнение, че обществото ни вече е дорасло за друг тип избиратели и политически формации. "Всяка следваща власт се основава на отричането на предишната. Това в българското общество доста се изхаби и българските избиратели не търсят нещо такова. Те търсят формация, която да даде визия за в бъдеще", заяви той.

Петков отправи и апел към политиците да сменят тона и модела.

Гледайте видеото с целия разговор.