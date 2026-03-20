Бруклин Бекъм и баща му Дейвид се разминаха на косъм с неловка среща

Мечтата на Дейвид Бекъм да се събере със сина си Бруклин Бекъм е била на косъм да се осъществи – и то не веднъж, а цели два пъти в рамките на един ден. Иронично, това се случва в един от най-луксозните хотели в Бевърли Хилс, където двамата се разминават буквално на метри разстояние.

Според информация, споделена от Daily Mail, 50-годишният бивш футболист пристига късно вечерта след пътуване, а на следващия ден напуска рано сутринта за снимки на реклама. Само часове по-късно синът му пристига в същия хотел, където прекарва деня край басейна след появата си на парти, организирано от Елтън Джон по повод наградите „Оскар“.

По-късно същия ден съдбата отново ги поставя на едно и също място – Бруклин се наслаждава на следобеда край басейна, а баща му се връща в хотела за вечеря с приятели. Въпреки това, двамата отново не се срещат.

