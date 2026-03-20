Докога ще издържи „Хизбула“ и защо може да падне?

Селото Наби Шийт, разположено на хълм в долината Бекаа в Ливан, е пропита от легендите за Хизбула. То е мястото, където е погребан Сет, синът на Адам, и родното място на Абас ал-Мусави, бивш лидер и съосновател на терористичната групировка.

Тук се твърди, че Иранската революционна гвардия за първи път е започнала да обучава „Партията на Бога“ (буквалният превод на „Хизбула“) за разпространение на ислямската революция две години след като е поела контрола над Техеран през 1979 г.

Днес селото отново е в центъра на събитията. Преди две седмици, на 6 март, израелски командоси се промъкнаха в селото в тъмната част на нощта и разкопаха гробището в търсене на останките на Рон Арад, израелски пилот, който е „изчезнал в бой“ откакто беше пленен от ливански шиитски сили през октомври 1986 г.

Последвалата престрелка е разрушила центъра на селото, като сега само огромен кален кратер бележи мястото, където някога е бил пазарният площад. Околните сгради са разкъсани, а повредени превозни средства лежат разпръснати по тесните улици.

Арад и пилотът му, Ишай Авирам, са били на мисия за атака срещу цели на Организацията за освобождение на Палестина по време на първата ливанско-израелска война, когато бомба, хвърлена от техния F-4 Phantom II, е избухнала преждевременно, принуждавайки и двамата мъже да се катапултират, пише The Telegraph.

Авирам беше спасен с хеликоптер няколко часа по-късно и избяга, като се хвана за една от стъпалата за кацане, но Арад беше пленен от Амал, ливанската шиитска групировка, преди да бъде предаден на „Хизбула”.

Никой не знае защо Израел е смятал, че Арад е погребан в Наби Шиит, но нападението – което се оказа неуспешно – отне живота на десетки хора, включително трима ливански войници.

„Един от нашите хора видя нападателите и алармира селото“, каза кметът Хани ал-Мусави. „Те влязоха в престрелка с нападателите, а след това израелците започнаха да бомбардират навсякъде. Те прекъснаха пътищата, за да си осигурят бягство.“

68-годишният мъж каза, че при атаката са загинали 42 души, а други 32 са били ранени. „Всички те бяха цивилни. Семейства. Бойците са всички в южната част [на Ливан]“, добави той.

Представител на медийното крило на „Хизбула“ иска да заведе репортерите до гробището, където израелците копаеха, но местни мъже се намесват, като казват, че достъпът е забранен.

Вместо това ни показват две срутени сгради в покрайнините на селото, които са били бомбардирани от израелските сили за отбрана (IDF) седмица по-късно, на 13 март. И двете са били празни, когато са били ударени, но едната е била семеен дом, с детски дрехи, разпръснати сред руините.

Къщите в крепостта на „Хизбула“ Наби Шийт са били разрушени от въздушни удари на IDF. Снимка: Саймън Таунсли

Кметът и други хора в селото казват, че израелските атаки имат за цел „да окажат натиск върху жителите, за да се обърнат срещу „Хизбула“. Въпреки това те остават непокорни, предпочитайки да се доверят на „Хизбула“, отколкото на правителството и ливанската армия.

По целия Ливан има села като Наби Шийт, където покровителството на „Хизбула“,

оръжията и нарративът за „съпротива“ продължават да властват.

Същото е и в Дахие, крепостта на групировката в южните предградия на Бейрут. Въпреки че селото е все по-разрушено от седмици наред израелски удари, младите мъже продължават да патрулират, изстрелвайки залпове от картечници във въздуха, за да предупреждават за израелски дронове над главите им.

И все пак „Хизбула“ не представлява целия Ливан. Шиитските мюсюлмани съставляват една трета от шестмилионното население и повечето от тях нямат нищо общо с групата.

Решението ѝ да влезе във войната изрично от името на своите духовни и финансови поддръжници в Техеран засили сектантските разделения и заплашва да разкъса страната, може би дори да я раздели като суверенна държава.

„Това е наистина несигурен и много опасен момент за Ливан и е кулминацията на много противоречащи си натиски, които се натрупваха в страната през последното десетилетие. Има силно усещане, че това е моментът на истината за страната“, каза Жулиен Барнс-Дарси, директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка в Европейския съвет за външни отношения.

12-те избрани представители на „Хизбула“ заемат значително по-слаба позиция в ливанското правителство, откакто Хасан Насрала, техният харизматичен лидер, беше убит през септември 2024 г. Правителството също заема все по-твърда позиция срещу терористичната група.

Миналата седмица Наваф Салам, ливанският министър-председател, подкрепен от Джозеф Аун, президента на страната, обяви забрана на военните дейности на „Хизбула“ след поредната ѝ атака срещу Израел и възложи на ливанските въоръжени сили да приложат многоетапен план за разоръжаване.

Проблемът е, че според мнозина армията не разполага с необходимата огнева мощ и може би с политическата воля да се изправи срещу групировката, поради опасения, че това може да предизвика нова гражданска война. Последната, която опустоши страната между 1975 и 1990 г., е дълбоко запечатана в колективната памет.

Майкъл Янг, старши редактор в Центъра „Малкълм Х. Кер Карнеги“ за Близкия изток в Бейрут, заяви, че разбира затрудненото положение на правителството при опитите да разоръжи „Хизбула“.

„Военното ръководство трябва да е напълно наясно с това и затова всъщност не иска да се впуска в битка с „Хизбула“, която би могла, в известен смисъл, да разцепи армията, да дестабилизира страната и да доведе до конфронтация между държавата и шиитската общност.“

Но Янг каза, че правителството не може да отлага конфронтацията с „Хизбула“ до безкрай.

„Това е проблем, с който Ливан ще трябва да се справи, защото ако армията му не е готова да се бие, това подкопава тезата, че армията може да поеме защитата на границите.

Израел оказва натиск върху ливанското правителство да действа със сила. Бомбардировките му са реални и той заплашва да окупира до една трета от територията на страната, както направи в продължение на 18 години след първото си нахлуване в Ливан през 1982 г. – същата окупация, която изначално доведе до възникването на „Хизбула“.

„Ливанското правителство и държавата Ливан ще плащат все по-висока цена чрез загубата на територия и щети по националната инфраструктура, използвана от терористите от „Хизбула“ – докато не бъде изпълнено основното задължение за разоръжаване на „Хизбула“, заяви миналата седмица израелският министър на отбраната Израел Кац.

Николас Бланфорд, чиято книга Warriors of God: Inside Hezbollah’s Thirty-Year Struggle Against Israel документира възхода на „Хизбула“ до най-мощната недържавна армия в света, заяви, че противоречащите си разкази за лоялността на войнствената група могат да решат нейната съдба.

От една страна тя развява знамето на ислямската революция, водейки войни в Сирия и дори Йемен в подкрепа на Иран, а от друга се представя като национална сила на „съпротивата“, единствената група, способна да защити Ливан срещу Израел.

Бланфорд, който документира дейността на групата от десетилетия, оценява, че „Хизбула“ разполага сега с около 30 000 бойци, след като се е свила до доверен ядро, след като редиците ѝ бяха компрометирани от израелците във войната от 2023–2024 г.

Шизофренните лоялности на групата, добавя той, имат по-малко значение за бойците ѝ, отколкото за околното шиитско население, от което зависи подкрепата ѝ.

„Момчетата, които се бият, не мисля, че ги интересува по един или друг начин за иранците. Те виждат това като част от джихадистката си борба срещу израелците. Те са влезли в тази битка силно мотивирани. Те са нетърпеливи да се върнат в схватката с израелците“, добави Бланфорд.

Но подкрепата на общността за „Хизбула“ може би се разпада. „Базата на подкрепата е доста непостоянна. Когато нещата вървят добре за „Хизбула“, всички ги подкрепят. Когато нещата не вървят толкова добре, тогава тази подкрепа може да намалее“, каза той.

Анализатори казват, че битката за сърцата и умовете на ливанците може да зависи от характера на новата израелска офанзива: дали IDF ще окаже достатъчен натиск, за да накара ливанското правителство да действа, повличайки страната със себе си, или ще отиде твърде далеч и ще обедини хората около „Хизбула“.

В селото Бурж Калавай, в Южен Ливан, знаците не бяха добри в неделя, когато само 48 часа по-рано въздушен удар уби 12 медицински работници и остави един в критично състояние.

Местният център за първична медицинска помощ, разположен в солидна четириетажна сграда, беше унищожен с един-единствен взрив. Досиетата на пациентите, лекарствата и другото оборудване бяха разпръснати из руините на клиниката, която обслужваше хората в града и 20 околни села.

Абдула Нуралдин, местен медицински работник, каза, че е разменял гласови съобщения с директора на клиниката относно медицинските обходи на следващия ден, когато ракетата удари. Той заяви, че клиниката се е използвала „единствено за оказване на медицинска помощ на хората, нищо друго“.

След това някой се обади, за да каже, че сградата е разрушена и всички вътре, с изключение на един човек, са мъртви, включително и директорът“, каза той.

Международното право строго забранява нанасянето на удари по здравни заведения, медицински персонал и транспорт по време на въоръжени конфликти. Съгласно Женевските конвенции те се ползват със специална защита, при условие че не се използват за извършване на „действия, вредни за врага“.

Умишлените атаки представляват военни престъпления.

Въпреки исканията за това, израелските въоръжени сили не са издали изявление относно атаката, но заявиха, че разследват инцидента.Доминация и унищожение

Намеренията на Израел в Ливан остават неясни. Съобщава се, че САЩ са казали на Израел да не разрушава летището в Бейрут или друга основна инфраструктура, но се смята, че в останалото са му дали свобода на действие.

Натан Браун, старши изследовател в Карнеги Център за Близкия Изток, заяви в статия, публикувана тази седмица, че традиционната политика на Израел за сигурност на „сдържане и дипломация“ е била засенчена след клането на 7 октомври „от нещо по-сурово: предпочитание към доминация, унижение и предотвратяване на възстановяването на противниците“.

През нощта в понеделник Израел отново нанесе тежки удари по позициите на „Хизбула“ в целия Ливан, докато войнствената групировка заяви, че е набелязала и ударила израелски танк в южната част.

В сряда сутринта тя срути 15-етажна жилищна сграда в центъра на Бейрут, близо до сърцето на правителството.

Израел също така започна това, което описва като „ограничено“ наземно нахлуване в югоизточен Ливан около стратегически важния град Хиам. Той заема височина на няколко километра северно от границата и има съобщения за ожесточени сражения.

Един жител, който сега е в Бейрут, каза, че домът му в Хиам е бил разрушен. Попитан какво според него е решението, той се поколеба, но каза: „Какво друго можем да направим, освен да се борим. Какво бихте направили вие, ако домът ви беше отнет от израелците или от някой друг?“

Някои смятат, че дипломатическо решение все още е възможно. Ливанското правителство за първи път предложи преки преговори с Израел и – въпреки че досега предложението е отхвърлено – международният натиск за примирие се засилва.

В понеделник Великобритания, Франция и няколко други западни държави предупредиха Израел да не предприема „значителна“ сухопътна офанзива в Ливан и призоваха за преговори в Париж.

Израелските политици може би също блъфират с заплахата си да завземат и задържат големи части от Южен Ливан. Техните гранични градове са били многократно атакувани от „Хизбула“, което отново заплашва с скъпа и политически дестабилизираща евакуация на десетките хиляди хора, които живеят там.

Жак Нерия, роден в Ливан сътрудник на Йерусалимския център за сигурност и външни работи и бивш заместник-ръководител на отдела за оценка на военното разузнаване на Израелските отбранителни сили, заяви, че не вярва, че израелското правителство има намерение да завземе и задържи ливанска територия.

„Поддържането на такова решение би било катастрофално за армията – ще трябва постоянно да разполагате там между три и четири дивизии, а това надхвърля финансовата тежест, която би причинило“, каза той.

„Това е проблем с човешките ресурси. Ще трябва да решим къде да разположим нашите сили – в Газа, в Ливан, срещу Сирия, в Западния бряг. Искам да кажа, че всъщност това е много тежко решение, нали?“

Вместо това, каза той, „идеята беше да се създаде ситуация, в която ливанското правителство ще трябва да обяви открито, че „Хизбула“ е терористична организация“ и да я разоръжи. Тогава в Южен Ливан биха могли да бъдат създадени „различни зони за сигурност“ като част от договорено споразумение, което ще бъде охранявано – не от Израел – а от нова международна миротворческа сила.

„Ако погледнете мирния договор с Египет, ще видите, че Синай е разделен на зони. Имате А, Б, В и т.н., и във всяка от тези зони има различно разположение на силите. Така че идеята е това да се приложи и от ливанска страна.

„Това не означава, че Израел трябва да присъства на река Литани. Означава, че ще трябва да се създаде система за надзор [чрез разполагането] на международна сила, която може да се бие. Не международни сили, които са там само за заплатите, както е днес с Временните сили на ООН в Ливан.“

Бланфорд се съгласи, че ако израелците се опитат да окупират Ливан отново, ще играят по свирката на „Хизбула“, като каза, че „нищо друго не би им харесало повече“.