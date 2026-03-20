Ботев Пловдив удари Славия като гост с късен гол

Славия загуби с 0:1 у дома срещу Ботев Пловдив в мач от 27-ия кръг в Първа лига след късен гол на Маскоте.

В осмата минута Кристиян Балов нанесе първия удар в двубоя, но топката премина над вратата, пазена от Даниел Наумов.

Близо четвърт час след това Тодор Неделев центрира от фаул към Антоан Конте, който с глава прати топката в мрежата. Голът беше отменен заради засада.

В 29-ата минута Иван Минчев върна за Илиян Стефанов, който нанесе удар от далечна дистанция, но Даниел Наумов изби кълбото. Последва удар с глава на Лазар Марин, който не успя да открие резултата.

В 33-ата минута Лукас Араужо напредна и стреля опасно, но Леви Нтумба се справи с опасността.

В 39-ата минута Емил Стоев беше изведен сам срещу Наумов, но Закария Тиндано попречи на нападателя да нанесе опасен шут. Секунди по-късно удар на Илиян Стефанов от десетина метра беше блокиран.

Три минути след почивката Янис Гермуш шутира от малък ъгъл, но топката срещна мрежата, но от външната страна. Пловдивчани отвърнаха чрез опит за гол от страна на Тодор Неделев.

В 55-ата минута Никола Солдо изчисти неуверено топката и я прати в Кристиян Балов, който не се поколеба и веднага насочи кълбото към далечния ляв ъгъл, но Наумов показа реакция и изби в корнер.

Точно 20 минути преди края на редовното време капитанът Иван Минчев получи отдясно в наказателното поле, финтира защитата на гостите, но Даниел Наумов се справи с опасността. В следващата атака на Ботев Пловдив Франклин Маскоте получи на добра позиция и шутира, но Нтумба отново се справи с опасността.

Две минути преди края на редовното време резервата Константинос Балоянис нанесе силен шут от дистанция, Леви Нтумба първоначално изби, но при добавката Франклин Маскоте, също включил се от пейката, реализира с глава на празна врата.

Успехът е първи за Ботев срещу Славия в София от 2017 година насам. Пловдивчани имат 33 точки на 11-то място в Първа лига и запазват шансове за класиране в топ 8 на шампионата.

"Белите" са на седма позиция до момента с две точки повече от днешния си противник.