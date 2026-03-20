Политиците залагат на по-умерен тон в кампанията от чувство за самосъхранение

"Основните политически играчи едва ли ще изберат много агресивен стил не за друго, а основно от чувство на самосъхранение". Това заяви пред БНР социологът Живко Георгиев:

"Предполагам, ако имат минимум политическа чувствителност, а би трябвало да имат, поне тези, които отговарят за определяне на стилистиката на предизборната борба, трябва да са усетили, че агресията, прекалената злоупотреба с иначе наличната свобода на словото носят по-скоро негативи. В дните преди започване на кампанията забелязах, че дори онези, които бяха най-типични с екстремистки риторични похвати, малко се омиротвориха, а някои направо се скриха от публичния терен".

С появата на новия политически играч на тези избори някои от основните му опоненти разбраха, че колкото повече говорят, толкова повече работят за него, посочи в интервю за предаването "Хоризонт за вас" на програма "Хоризонт" социологът:

"Всъщност те до голяма степен с прекаленото си и не особено смислено говорене в месеците преди кампанията му свършиха половината работа по неговата кампания".

По повод телевизионно интервю, в което социологът Кольо Колев споделя, че партиите плащат за манипулирани социологически проучвания, Живко Георгиев коментира:

"И на мен ми се е случвало да ми предлагат пари, просто не съм се възползвал, тъй като аз цял живот съм работел на пазара и не съм разчитал само на едни избори и на един клиент. Пълно е с агенции, които са се дискредитирали и са изпаднали от пазара. От това по-добра санкция няма".

Има големи шансове да има мнозинство след тези парламентарни избори, предположи социологът:

"То навярно няма да е онова мнозинство, което всички си представят като идеалното, но мнозинство за някаква кауза ще се постигне".