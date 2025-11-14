Гуцанов: Надявам се бюджетът да бъде приет по най-бързия начин

Социалният министър Борислав Гуцанов изрази надежда бюджетът да бъде внесе по-възможно най-бърз начин. По думите му проектобюджетът ще бъде внимателно разгледан от депутатите “и ако има някакви виждания, да бъдат обсъдени в пленарна зала.

Попитан за това, че проектобюджетът беше приет от правителството и внесен в Народното събрание, без да е обсъден на Национален съвет за тристранно сътрудничество, Гуцанов коментира, че не може да каже, че диалогът с работодателите е прекъснат.

В дадения случай, когато става въпрос за бюджета, всеки има своите виждания. В крайна сметка държавата е над всичко и трябва да се направи така, че да има нормалност, предсказуемост, развитие, и този диалог да не бъде прекъсван от която и да е от страните, коментира министърът.

“Държавата не може да стои без бюджет и затова бюджетът се прие от Министерски съвет и оттук нататък е в Народното събрание”, каза Гуцанов.

Попитан за проверките в хосписи в Бургаско, министърът съобщи, че трябва да се изчака приключването им. По думите му, институциите са безкомпромисни към нелегалните домове.