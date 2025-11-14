Зафиров за бюджета: Голяма част от ангажиментите към избирателите няма как да изпълним

Давам си ясна сметка, че голяма част от ангажиментите, които поехме пред българските избиратели, няма как да бъдат изпълнени в рамките на бюджета за следващата година, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров на днешния блицконтрол в парламента.

По думите му, това не е мечтаният бюджет на "лява България". Това е реалистичен бюджет и в рамките на възможното. Бюджет в една трудна управленска формула, която включва в себе си идеологически несъвместими партии, но бюджет, който е обърнат преди всичко към основните нужди на българските граждани, каза Зафиров.

С два процентни пункта се увеличават социалните осигуровки, отбеляза вицепремиерът и добави, че благодарение на съвместните усилия на партньорите в управлението, ще бъдат увеличени и максималните осигурителни прагове, което според него ще балансира пенсионната система.

В бюджета са заложени много ясни, строги и стриктни политики по повишаване на доходите и подкрепа на всички работещи, каза Зафиров. Според него това е видимо с просто око. Беше защитена минималната работна заплата, която става 1213 лв. от 2026 г., като това е ръст от 12,6%, което в пъти изпреварва инфлацията, каза още Атанас Зафиров.

Зафиров изброи социалните мерки в бюджета. "В Бюджет 2026 намира място и една тема, която често се задава - демографската политика. Правителството постави силен акцент с подкрепа върху родителите и децата. Заложени са близо 400 млн. евро за политики за децата и семействата, което е силна и демографска мярка. Увеличението на майчинството стана 460 евро, което е близо 50% ръст, като се повишава и процентът за обезщетение за връщане на работа през втората година майчинство от 50 на 70%", отчете Атанас Зафиров.

Той отбеляза, че Бюджет 2026 е един от най-социалните в последните години. Зафиров добави още, че безработицата е под 4% в страната.

Впоследствие се разигра разправия между парламентарната група на "Възраждане" и вицепремиера Атанас Зафиров, който е и лидер на БСП-Обединена левица. Именно Зафиров отговори на въпросите на народните представители от "Възраждане". Впоследствие последваха викове "Оставка" по адрес на вицепремиерите, а председателят на парламента Рая Назарян се опита да успокои страстите като даде 15 минути почивка.