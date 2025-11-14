IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Бюджетът е изключителен риск

Застрашава се финансовата стабилност, добави народният представител

14.11.2025 | 11:15 ч.
Депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров определи проектобюджета за следващата година като “изключителен риск”. Вчера бюджетът беше внесен в Народното събрание.

Преди това Министерският съвет прие на извънредно заседание трите законопроекта - за държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. То стана без предварително обсъждане с работодателските организации, което е прецедент.

Според Димитров трябва да има преразглеждане между първо и второ четене. “Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС като процент. Който е правил такива действия, застрашава финансова стабилност. Така дойдоха несгодите на Румъния. Запазено е най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 г., а обещаваха да не вдигат данъците. Излъгаха“, обясни депутатът от ПП-ДБ.

Според Димитров това ще удари предприемчивите хора, ще спре развитието, ще ни върне години назад. 

“Този бюджет е изключителен риск. Вместо да го преразгледат, те тръгнаха на открита война с бизнеса. Надяваме се между първо и второ четене така желаното преработване на бюджета да се случи, да се откажат от такова голямо нарастване на разходите“, добави Димитров.

