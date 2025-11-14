Василев за номинацията на Спецов: Лоша шега на правителството

След новината, че Румен Спецов е номинираният за особен управител на рафинерията “Лукойл”, коментар направи лидерът на ПП Асен Василев.

“Румен Спецов беше назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изисквания още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия и управлението на продукти в нея. Не мисля, че г-н Спецов ги има”, на мнение е Василев.

Депутатът от ПП-ДБ определи номинацията на Спецов като “лоша шега на правителството, а не реална кандидатура”.

"Абсолютно недопустимо е да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин, като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите”, категоричен е бившият финансов министър.

На въпрос може ли това решение да бъде обжалвано лидерът на ПП отговори така: "С последните промени, които бяха приети в петък, никакви актове на особения управител не може да се обжалват. Не знам дали може да се обжалва актът на правителството по самото назначение, трябва юристи да кажат. Не съм компетентен в тази тема. Човек трябва да знае от какво разбира и от какво не."