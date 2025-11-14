Нинова: Изненадващо е назначаването на Спецов, "Лукойл" е сложна компанията

Какъв знак е назначаването на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".

"Изненадващо е това назначение. Може би е целено точно това - г-н Спецов е работил с всички партии. Търсен е ефект да няма остри реакции от никого. Това е шефът на НАП. Може би е търсен ефект, че това е институцията НАП, на външните партньори това се показва", коментира председателят на партия "Непокорна България" Корнелия Нинова за Bulgaria ON AIR.

Според нея е много лош законът, който се прие от управляващите: "върху неговите действия (бел. ред. - на особения управител) няма съдебен или административен контрол".

"Рискът е да се извършат действия, които да нарушат българския национален интерес и целият народ да плащаме много повече. На един човек се дава цялата власт, без да е възможно неговите действия да бъдат санкционирани", подчерта Нинова в "Денят ON AIR".

Тя добави, че законът предвижда да се продават чужди активи и парите да се съхраняват в Българската банка за развитие (ББР), след което да се предоставят на Русия. Големият риск е Русия да ни осъди в международен арбитраж, предупреди Нинова.

Спецов няма да е сам в "Лукойл", компанията е изключително сложна, смята тя.

"Ще има хора, които професионално разбират от тази работа, сам няма как да се справи. Трябва му силен екип", убедена е Нинова.

Запасите ни са разпръснати, винаги е имало съмнения, че не се съхраняват горивата, каза още гостът и допълни, че някои се съхраняват в чужбина.

"Великобритания реагира много бързо, срокът е само до февруари. Вероятно до утре и САЩ ще се произнесат, с което ще даде глътка спокойствие, че на 21 ноември няма да спре да работи рафинерията. Това е въпрос на национална сигурност", заяви Нинова.

Бюджетът за 2026 г. не е социален

"Най-голямата измислица е, че това е ляв бюджет. В него няма нищо ляво. Няма нищо социално там. Най-ощетени са всички работещи, ще плащат по-високи осигуровки и ще получават по-малки заплати. Ощетен е малкият и среден бизнес, трябва да плащат по-високи осигуровки за работниците и да си вземат поредния скъп софтуер. Срещу това няма никаква помощ, инжекция в икономиката", обясни бившият министър.

По думите ѝ управляващите "гледат колкото може повече пари да съберат от хората".

"Бюджетът е изключително опасен по отношение на дълга. Ние ще влезем в дългова спирала. Ще има санкции - рязане или замразяване на доходите, на социалните разходи. Това е бюджет на оцеляването на правителството и каквото може още да се открадне", настоя Нинова.

Според нея се харчат много пари: "50 млн. лв. за километър магистрала я наричам кражба. 1 млрд. за смесеното предприятие за производство на барут, в което ние ще имаме 49%, а германците 51%...".

"Със счетоводни хватки искат да изкарат 3% дефицит. Военните разходи, които са огромно перо в бюджета, не се отчитат като дефицит, иначе ще скочи много над 3%. Дефицитът към края на годината върви на 8%. ЕК знае, че сме над 3%, затварят си очите", настоя Нинова

Проблемът с безводието в страната

"В бюджета не виждам пари за проблема с безводието. Има сериозни пари за определена администрация. Администрацията има нужда от спешна реформа. 301 структури в България отговарят за водата. Може да се оптимизира като се направи единен орган", на мнение е политикът.