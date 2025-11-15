IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
София и Варна протестират срещу насилието над животни

Протестиращите искат зоополция в рамките на МВР

15.11.2025 | 14:05 ч. Обновена: 15.11.2025 | 14:38 ч. 58
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Протест срещу насилието над животни се проведе днес в София и Варна. Варненци настояха за законови промени, с които да се прекратят случаите на убийства на животни като този с кучето Мая от преди дни, съобщава БНТ.

Протестиращите настояха за по-ефективна работа на зоополицията в рамките на МВР, за ефективни доказателства за насилие срещу животни и по този начин всички насилници да могат да получават и ефективни присъди в съда.

"Тук съм, защото съм против насилието над животни, против насилието над хора. Човек, който може да извърши такова нещо е човек, който е вреден за обществото. Вреден, колкото е един убиец на човека”, сподели протестиращ.

насилие над животни Варна София протест кучето Мая зоополиция МВР
