Благомир Коцев ще е кмет на Варна от ареста

“От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания кмет на община Варна - Благомир Коцев. Спираме със заместването”, заяви временно изпълняващият длъжността кмет Павел Попов .

Благомир Коцев се намира в ареста от 8 юли, а вчера официално изтече разрешеният му отпуск. Задържането на Коцев е “необяснимо“, каза още Попов и обясни, че “следствените действия срещу кмета бяха прекратени официално и основанията, които досега бяха изтъквани от прокуратурата за неговото задържане, вече не са налице“.

Попов обясни, че в петък е било поискано разглеждане на нова мярка за неотклонение, което по закон трябва да се случи “в тридневен срок“. “Днес е третият ден, а разглеждането още не е насрочено“, каза още Попов.

“Всичко това се случва при променени обстоятелства – липса на следствие, на което кметът би могъл да пречи. Затова неговото освобождаване би трябвало, по всяка правна и човешка логика, да е въпрос на дни“, допълни Попов.

По думите му продължаването на заместването на Коцев “вече е нецелесъобразно“, тъй като “няма и основание в начина, по който е конструирана местната власт“. Попов заяви, че “кметовете са защитени от съдебен произвол, подобен на този, на който сме свидетели в момента“.

Попов разкритикува действията на Общинската избирателна комисия - Варна, която според него „се събира по сигнали, пратени от лице, което е ключов инструмент в заговора за отстраняване на кмета“.

“Веднъж като свидетел, сега го виждаме втори път - като автор на сигнал към комисията“, каза той и обясни, че законът допуска прекратяване на кметски мандат само при “влязла в сила присъда“ и. добави: “нищо такова не се е случило с Благомир Коцев. Срещу него има обвинения, които са напълно недоказани“, заяви Попов.

Той категорично отхвърли и тезата за „неоснователно отсъствие от работа“, като уточни: “Кметът не е отсъствал неоснователно, той е отсъствал поради задържане, което не е наказание, а мярка, наложена от съдебната власт“.

Временно изпълняващият длъжността кмет на Варна добави, че Коцев участва в тяхната работа. “Колегите тук всички се чуваме достатъчно често, обсъждаме въпроси, свързани с текущата работа в общината. Това не са просто учтиви размени на пожелания, а обсъждания на оперативни задачи“, обясни Попов.

“Това, което се случва с ОИК и със сигналите към нея, е част от заговора по отстраняване на Благомир Коцев от поста. Крайно време е да спрем да участваме в този съдебен фарс“, каза още временно изпълняващият длъжността кмет.

Попов добави, че до този момент администрацията е използвала механизма на „отпуск“, за да избегне институционални конфликти, но вече “съзнателно спираме да го използваме“, тъй като „следствието е приключило и няма никакви основания за задържане“.

Попов увери, че общината е подготвена за логистичните трудности, свързани с това Коцев да изпълнява задълженията си от ареста.

“Една пратка до упълномощено лице юрист, може да ги занесе при кмета за ден. Тези пратки ще постъпват редовно при него, а той, доколкото е напълно въвлечен в дневния ред на общината, ще взема своите решения и ще подписва документите, докато е в ареста“, обясни Попов.

Той увери, че документният оборот ще се осъществява “в регулярни срокове“ и че „няма да има проблеми“.

„Задържането оттук нататък се превръща в едно безсмислено наказание. Кметът няма намерение да подава оставка. Законът е написан така, че да пази суверенната воля на кмета, затова оставката е на първо място. А той няма никакво намерение да използва тази воля, за да обслужи заговора“, добави Попов.