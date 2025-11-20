Бивш министър за “Лукойл”: Руската страна ще действа максимално рязко и брутално

От Русия дойде ясен знак за “Лукойл”: “Правим стъпки за продажба на бургаската рафинерия, Румен Спецов да не пречи". Според Юлиян Попов това, което се е случило в “Лукойл”, ще си остане там, защото това е много сложен и комплексен актив.

“Правим голяма грешка - не извършихме дълбок анализ. Сега, когато се налагат санкциите, се изправяме пред черна кутия, без да знаем какво е вътре. Ако е имало търговия със сенчестия руски флот, няма как да се разбере и ще остане в тъмнината", заяви бившият министър на околната среда и водите в "Денят ON AIR".

Ако бъдат събрани български експерти и фирми, ще се озовем в много рискова ситуация, която е вероятно да завърши с дела за милиарди, категоричен е Попов. Според него различните стани очакват различни резултати от Румен Спецов, който беше назначен за особен управител.

“Тестът защо той е избран, ще бъде това какъв екип ще събере той. Трябва да бъде сериозен международен екип от компании, финансисти и технолози. Хора, които са управлявали водещи петролни компании в света, за да му помогнат да управлява този сложен актив", на мнение е бившият министър.

Търси ли Русия отмъщение?

"Руснаците са брутални, както видяхме и с ядрените реактори. Те ще ни се сторят като детска игра пред това, което може да се случи с "Лукойл". Сделката няма да бъде подчинена на търговски интереси на продавача, а той е принуден в държава, която собственикът е обявил за вражеска, да се освободи от актив, който той иска да държи. В момента руснаците мислят как да ни изтормозят и ударят по най-лошия начин", добави Попов пред Bulgaria ON AIR.

Руската страна ще действа максимално рязко и брутално, убеден е Попов. Той все пак изрази надежда да няма голям риск за доставките.

“Съществува такъв, но не е много голям. Има възможности за внос, има държавен резерв. Не очаквам изведнъж да изчезне бензинът. Да се повиши като цена е възможно, но трябва да гледаме и в глобален мащаб. Цената на международните пазари не се вдига - има предостатъчно петрол. Въпросът е как ще стигне до автомобила на българския гражданин", добави Попов.