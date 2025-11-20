IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

Награда “Жълта роза” за Bulgaria ON AIR

Наградите се връчват за 14-ти пореден път

20.11.2025 | 22:38 ч. Обновена: 20.11.2025 | 22:50 ч. 0

Зонта клуб България организира за 14-ти път връчване на наградите “Жълта роза”. Наградени бяха известни личности за  принос в развитието на проектите, с които се занимава организацията, сред тях - борба срещу насилието над жените, детските бракове, както и равен достъп на жените до образование. 

Отличена беше и телевизия Bulgaria ON AIR за отразяване на значими събития на сдружението.

"Зонта Интернешънъл" е международна организация, която вече 106 години работи за утвърждаване на правата на жените по света чрез служба и застъпничество. 

"Днес сме се събрали да раздадем наградите "Жълта роза" на нашите приятели, които ни помогнаха да осъществим нашите каузи. Зонта има като символ жълтата роза и ние даряваме статуетки, които се изработват от бронз", заяви президентът на Зонта клуб България - Регина Симон.

"Пожелавам си да отразяваме много повече ваши събития и много по-малко теми за насилие над жени и въобще за насилие. Действайте, не спирайте. Вършите изключително важно дело", коментира програмният директор на Bulgaria ON AIR Николина Димитрова.

Вижте повече в репортажа. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Жълта роза награда Зонта клуб отличие Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem