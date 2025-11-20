Награда “Жълта роза” за Bulgaria ON AIR

Зонта клуб България организира за 14-ти път връчване на наградите “Жълта роза”. Наградени бяха известни личности за принос в развитието на проектите, с които се занимава организацията, сред тях - борба срещу насилието над жените, детските бракове, както и равен достъп на жените до образование.

Отличена беше и телевизия Bulgaria ON AIR за отразяване на значими събития на сдружението.

"Зонта Интернешънъл" е международна организация, която вече 106 години работи за утвърждаване на правата на жените по света чрез служба и застъпничество.

"Днес сме се събрали да раздадем наградите "Жълта роза" на нашите приятели, които ни помогнаха да осъществим нашите каузи. Зонта има като символ жълтата роза и ние даряваме статуетки, които се изработват от бронз", заяви президентът на Зонта клуб България - Регина Симон.

"Пожелавам си да отразяваме много повече ваши събития и много по-малко теми за насилие над жени и въобще за насилие. Действайте, не спирайте. Вършите изключително важно дело", коментира програмният директор на Bulgaria ON AIR Николина Димитрова.

Вижте повече в репортажа.