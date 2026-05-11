Антон Кутев: Партиите, които не ни дадат подкрепа за съдебната реформа ще изчезнат от картата

"Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула" , заяви Антон Кутев, "Прогресивна България" по БНТ.

„Целта е реално да въздействаме върху спекулата. Борбата с инфлацията няма да изчерпи целия механизъм, който смятаме да въведем – той ще изисква време и различни механизми. Най-важното нещо, което няма да стане много бързо, е системата за проследимост на цените, която ще дава възможност да оценим къде се натрупват надценките – от внасянето на стоката или излизането ѝ от земеделския производител до крайния потребител. За целта увеличаваме срока на действие на закона за еврото в две направления. До август, докато действа законът за еврото, големите търговци с оборот над 10 милиона евро бяха длъжни да предоставят ежедневна информация за цените. Това ще продължи поне още една година. Второто е, че те трябва да имат регулирани надценки. Тези две неща са заложени в закона за цените", заяви Кутев.

За ролята на държавата в предложените от Прогресивна България механизми:

"Не държавата регулира. Държавата следи какви са маржовете и надценките и там, където има големи маржове и надценки, изпраща компетентните органи да направят проверка. Искаме контролните органи да си свършат работата", заяви Кутев.

Депутатът заяви, че намерението на правителството е да се пребори вътрешната спекула.

"Далеч сме от мисълта, че тези промени ще преборят инфлацията. Това е, което правим на пожар. Инфлацията не зависи само от вътрешни фактори. Голяма част от нея зависи от войната в Близкия изток. Когато се вдигнат цените на горивата, няма как да овладеем инфлацията. Когато става дума за вътрешните причини за инфлацията, ние искаме да създадем механизъм, с който да гарантираме, че можем да преборим вътрешната спекула, която повишава цените", заяви Кутев.

Сигурен съм, че под нашите крака ще гърмят много заложени мини. Такава мина очакваме в „Лукойл“. Предполагам, че всички ще започнат много рязко да ни обясняват как трябва да се вдигнат цените, защото дълго време са задържани и т.н., допусна той.

Ние не сме безгрешни. Вероятно и ние ще направим грешки. Нямам съмнение, че Радев иска най-доброто. Той няма да остави някой да мишкува зад гърба му. Той е тук, за да промени България, каза още Кутев.

Радев се стреми да направи най-добрия отбор

"Аз съм сигурен, че всички министри са получили задача от Румен Радев да прегледат ситуацията в своите министерства и да не предприемат действия, преди да са наясно какво се случва. Предполагам, че всеки от министрите ще направи това в една или друга степен. Нямам съмнение, че Радев се опитва да направи най-добрия отбор, защото държи на това. В момента той определено играе за историята. Нямам съмнение, че няма да остави нито един от министрите да действа зад гърба му."

Съдебната реформа

Депутатът коментира и предупреждението за протести на ДБ във връзка със съдебната реформа и заканата да не ги подкрепят в зала.

"Ако не ни дадат подкрепа за попълване на ВСС, те ще изчезнат изцяло от картата. Всяка партия, която не подкрепи съдебната реформа, ще сгреши, защото българите това очакват. Ние не отстъпваме от демократичните принципи. Съдебната реформа ще е дълга. Ние правим първите пожарни стъпки за най-необходимото. Не е въпрос на диктатура, а да наложим една реална съдебна реформа, която да получи подкрепа", предупреди Кутев.