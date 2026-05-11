Обвиниха младежът, стрелял по автобуса в Перник

Обвинението по досъдебното производство е за хулиганство

11.05.2026 | 20:26 ч. Обновена: 11.05.2026 | 20:27 ч.
Снимка: БГНЕС

Младежът, стрелял по автобус в Перник, е привлечен като обвиняем. Това съобщиха за БТА от Окръжната прокуратура в Перник.

Обвинението по досъдебното производство е за хулиганство, което по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. По делото са събрани достатъчно доказателства за виновността на извършителя.

Установено е, че на 8 май (събота) в кв. „Изток“ в областния град, в близост до търговски обект, непълнолетният е произвел множество изстрели с въздушен пистолет по автобус № 20 от градския транспорт.

По това време в превозното средство са се намирали трима пътници, както и водачът на превозното средство заедно с кондуктора. Няма пострадали, но с действията си извършителят е създал опасност за здравето на пътуващите. Той е извършил и грубо нарушение на обществения ред, уточниха от прокуратурата.

Счупени са били три от стъклата на автобуса, допълниха оттам.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "Надзор на инспектор при детска педагогическа стая" към Второ районно управление (РУ) – Перник. Делото продължава под надзора на Районната прокуратура в областния град.

обвиниха младежът стрелял автобус Перник
