5 упражнения за изваяно дупе

Може да ги изпълнявате и вкъщи

11.05.2026 | 20:15 ч. 3
Снимка: istock

Оформянето на стегнато и силно дупе не изисква фитнес зала или скъпо оборудване. Всъщност някои от най-ефективните упражнения за седалищните мускули се изпълняват само със собствено тегло и постоянство. С правилен подход можете да оформите и укрепите дупето си у дома, като същевременно подобрите стойката, баланса и общата физическа форма. Силните седалищни мускули не са само въпрос на външен вид – те стабилизират таза, поддържат гръбначния стълб и намаляват риска от травми.

5 ефективни упражнения за стегнато дупе у дома

Добрата тренировка трябва да ангажира всички основни части на седалищните мускули и да комбинира сила и стабилност. Ето пет от най-ефективните упражнения, които можете да правите навсякъде:

1. Клекове 

Клековете са базово упражнение, което укрепва седалището, бедрата и коремните мускули. Когато избутвате таза назад и се спускате, сякаш сядате на стол, активирате най-големите седалищни мускули и изграждате сила в долната част на тялото.

2. Напади

Нападите подобряват баланса и тренират всеки крак поотделно, което помага за изравняване на мускулните дисбаланси. Пристъпете напред и спуснете тялото, докато двете колена образуват ъгъл около 90 градуса.

3. Глутеус мост 

Това упражнение изолира и укрепва седалищните мускули. Лежейки по гръб и повдигайки таза нагоре, активирате задната част на тялото и подобрявате стабилността на таза.

Източник: Изваяно дупе само с тези 5 упражнения вкъщи

