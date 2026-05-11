Още в две министерства назначиха заместник - министри

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Христов Якимов.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

С друга заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на правосъдието е назначена Ива Димчева Кечева.

По-рано днес със заповед на Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите бяха назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева.