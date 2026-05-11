Милен Желев: Българската политика вече се движи от страховете на хората

През последните години българската политика сякаш окончателно премести своя център от големите идеологии към големите страхове. Ако допреди време партиите спореха за съдебна реформа, геополитика или антикорупция, днес битката все по-често се води около касовата бележка, цената на хляба и усещането на хората, че държавата губи контрол върху пазара". Това заяви политологът Милен Желев в "Директно".

Еврото вече не е само икономически въпрос, а символ на дълбоко обществено разделение

На този фон Прогресивна България влиза в Народното събрание с пакет от законопроекти срещу т.нар. "нелоялни търговски практики" и с искане за удължаване действието на Закона за еврото. Темата за еврото вече не е просто икономическа. Тя се превръща в емоционален и политически маркер. Част от обществото вижда в него гаранция за европейска принадлежност и финансова стабилност. Друга част – риск от ново поскъпване, загуба на контрол и още по-дълбоко социално разделение, коментира Милен Желев.

Новият политически език

Именно тук се появява новият политически език – "в защита на хората". Затова днес въпросът не е само дали държавата може да контролира цените. Въпросът е дали българската политика навлиза в нов етап – етап, в който социалният страх постепенно измества идеологическия спор, а темата евро се превръща в инструмент за политическа мобилизация.

