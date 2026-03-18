Андрей Гюров с призив: Гласувайте!

Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание. Той отправи призив към българските граждани да гласуват на предстоящите избори.

„Затова моят призив към всички българи е: гласувайте“, каза премиерът. По думите му, когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си. Когато много хора упражнят правото си на глас, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи влиянието си, посочи още Гюров. Масовото участие ще бъде най-голямата победа на изборите, добави той.

Министър-председателят отбеляза, че в края на миналата година стотици хиляди български граждани са излезли по улиците и площадите в цялата страна, отказвайки да приемат, че властта е средство за употреба на малцина, че закони могат да се приемат за секунди без обсъждане и че справедливостта зависи от връзки и зависимости. Изборите са пряк отговор на този граждански глас, отбеляза Гюров.

Премиерът увери, че служебният кабинет няма да участва в предстоящата предизборна кампания. „Ние нямаме кандидати и листи, но имаме дълг – да гарантираме, че всеки български гражданин ще може да упражни правото си на глас свободно, спокойно и по правилата“, заяви Андрей Гюров.

Министър-председателят подчерта предприетите от правителството действия за организацията на честен вот. В ход са операции на Министерството на вътрешните работи срещу купуването и продаването на гласове. Въведени са ясни стандарти в изборния процес, като се премахват т.нар. тъмни стаички и се въвеждат еднакви паравани в секциите, които ще гарантират тайната на вота и ще ограничат възможностите за контролиране на бюлетини. Кабинетът е предприел и мерки социалните помощи и дървата за огрев да не бъдат използвани като средство за натиск върху избирателите, отбеляза още Гюров.