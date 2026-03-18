МиГ-29 по тревога: Полша реагира на руски разузнавателни полети

Полските военновъздушни сили вдигнаха в бойна готовност изтребители МиГ-29, за да прехванат руски разузнавателен самолет Ил-20М, летящ над международни води в Балтийско море, като визуално идентифицираха целта и я ескортираха. Съобщава се, че самолетът е действал без подаден полетен план и с изключен транспондер, което представлява деветата подобна мисия за годината. Ил-20М интегрира цялостен комплект за радиоелектронно разузнаване, комуникационно разузнаване и електронно разузнаване, като пасивен сензорен масив е способен да събира данни за радарна активност, радиокомуникации, военноморски движения и други операции на НАТО, без да навлиза в тяхното въздушно пространство, пише MWM.

Операциите на Ил-20М предоставят на руските въоръжени сили по-подробно разбиране за възможностите на членовете на НАТО и командването, като самолетът е оборудван със странични радари, оптика за наблюдение на далечни разстояния и инфрачервени сензори. Самолетите често са били разполагани от руския анклав Калининград, граничещ с Полша, или от други места в Северна Русия за операции близо до територията на НАТО. Членовете на НАТО са разположили редица самолети за електронно разузнаване, включително изтребители F-35 с изключителни пасивни сензори, за операции по събиране на разузнавателна информация близо до руска територия в много по-голям мащаб. Полските военновъздушни сили планират да въведат в експлоатация пълноценна ескадрила F-35 преди 2030 г., което ще революционизира възможностите за събиране на разузнавателна информация.

Докато руският флот и редица чуждестранни оператори на този тип, като Алжир и Индия, разполагат варианти от „4+ поколение“ с усъвършенствани бойни възможности,

МиГ-29 на полските военновъздушни сили отдавна се считат за остарели. Самолетите постепенно са изведени от експлоатация, тъй като ВВС са получили южнокорейски леки изтребители FA-50. Пенсионирането на МиГ-29 значително намали оперативните разходи и макар FA-50 да има много по-консервативни летателни характеристики и да носи много по-малък радар, приблизително 30-годишната технологична разлика между тях означава, че преходът все пак осигурява значително подобрение. МиГ-29, изтеглени от експлоатация, постепенно са доставяни на украинските военновъздушни сили като помощ в множество партиди.

Полша пое водеща роля в усилията на НАТО за ескалация на военните действия срещу Русия, като закупи оборудване за сухопътни сили в мащаб, невиждан другаде в алианса, като същевременно разположи новите си ракетни артилерийски системи както в съседните страни, граничещи с Русия, така и по собствените си граници с Русия и Беларус за учения. Полша също така разположи хиляди военнослужещи по договор в Украйна, за да се ангажира с руските сили на фронтовата линия, като същевременно обмисля преразглеждане на военната си доктрина за значително разширяване на сухопътните си сили и разработване на доктрина за „активна отбрана“, която да бъде готова да действа „в цялата оперативна дълбочина на противника“, като се подготвя за атаки през руска територия. През февруари полският президент Карол Навроцки заяви, че страната му трябва да започне да разработва ядрени оръжия, уточнявайки, че бъдещ ядрен арсенал ще бъде насочен към Русия, след многократни искания от полски служители за сключване на споразумение за споделяне на ядрени оръжия със Съединените щати.

МиГ-29 е значително по-лек от МиГ-31, Су-57 и Су-27 и неговите производни, които помежду си формират гръбнака на руския флот, като интегрират много по-малък радар, носят по-малко оръжия и имат много по-малък обхват. Въпреки че Су-27 и МиГ-29 са проектирани да служат в комбинация от високо-ниско пилотажно съоръжение, след разпадането на Съветския съюз Русия дава приоритет на първия, тъй като предимствата му в характеристиките се считат за компенсиращи много по-високите разходи за снабдяване и поддръжка. Доклади от руски източници през 2025 г. показват, че руските Въздушно-космически сили се очаква да започнат да получават значителен брой изтребители МиГ-35, силно модернизирана версия на МиГ-29, в резултат на по-голямото финансиране за закупуване на изтребители. Мащабът на поръчките и сложността на подсистемите, които ще бъдат финансирани, остават несигурни.