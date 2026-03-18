Цветан Хаджиев, Филип Морис България: Лидерството на терен означава да си до хората всеки ден

Employer Branding кампанията на Филип Морис България „Поеми по нов път“ разказва историята на търговските екипи, които ежедневно са в пряк контакт с пазара и партньорите. В основата на тази история стоят и ръководителите на терен – хората, които превеждат екипите си през динамиката, промените и високите очаквания.

Цветан Хаджиев е Field Sales Supervisor във Варна и работи в среда, в която няма „стандартен ден“. Неговата роля е да съчетава стратегията на компанията с реалността на терен и да създава стабилност и увереност в екипа си.

Какво означава за вас кампанията „Поеми по нов път“ в контекста на работата ви?

За мен „Поеми по нов път“ е много точен израз на това, което преживяваме на терен. Пазарът се променя постоянно, изискванията са по-високи, а очакванията – по-сложни. Новият път означава да бъдеш гъвкав, но и последователен. Моята задача е да помогна на хората да се ориентират в тази промяна и да знаят, че имат подкрепа, независимо от ситуацията.

Как изглежда ежедневната ви работа с търговските екипи?

Работата ми е много близо до хората. Голяма част от времето ми е на терен – в разговори, в анализ на ситуации, в обсъждане на конкретни казуси. Вярвам, че ръководителят трябва да познава реалността на екипа си, за да може да бъде полезен. Не става дума само за резултати, а за процеса, по който те се постигат.

Как мотивирате хората си в динамична и често напрегната среда?

Мотивацията идва от яснотата и признанието. Когато хората разбират защо правят нещо и виждат, че усилията им се забелязват, те са много по-ангажирани. За мен е важно да давам обратна връзка навреме и да показвам, че успехът е споделен.

Кое е най-голямото предизвикателство за вас като ръководител?

Да поддържаш устойчивост във времето. Лесно е да мотивираш екипа краткосрочно, но истинското лидерство е да запазиш енергията и фокуса дългосрочно. Това изисква постоянен диалог и внимание към хората.

Какви качества търсите в един успешен търговец?

Адаптивност, отговорност и умение да слуша. Пазарът не търпи статичност, а успешният търговец е този, който умее да се развива заедно с него.

Как бихте описали Филип Морис България като работодател?

Като компания с ясна визия и реална подкрепа за хората. Тук не си сам в предизвикателствата – има структура, посока и грижа.

