IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Мъж открадна кола в Токио, вряза се в пешеходна пътека

11 души са блъснати, починалият е възрастен мъж на 80 г.

24.11.2025 | 21:51 ч. 2
Reuters

Reuters

Мъж, шофиращ краден автомобил, блъсна 11 души в Токио, убивайки един мъж на около 80 години на пешеходна пътека, съобщи полицията, цитирана от АР.

Говорител на столичното полицейско управление в Токио, който говори при обичайно условие за анонимност, не разкри състоянието на другите блъснати хора.

Според съобщения в японските медии една жена е била сериозно ранена, като по-ранни съобщения сочат, че общо 12 души са били блъснати.

Шофьорът, 37-годишен мъж, е арестуван по подозрение в кражба на превозното средство от паркинг на бизнес, след като е избягал от местопроизшествието, съобщи полицията. Други обвинения, като например бягство от местопроизшествието, не бяха обявени веднага.

Според съобщения в японските медии откраднатото превозно средство е употребявана кола от автокъща. Но полицията отказа коментар по тези съобщения.

Други подробности не бяха налични веднага. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Токио открадната кола катастрофа пешеходна пътека ранени
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem