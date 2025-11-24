Мъж открадна кола в Токио, вряза се в пешеходна пътека

Мъж, шофиращ краден автомобил, блъсна 11 души в Токио, убивайки един мъж на около 80 години на пешеходна пътека, съобщи полицията, цитирана от АР.

Говорител на столичното полицейско управление в Токио, който говори при обичайно условие за анонимност, не разкри състоянието на другите блъснати хора.

Според съобщения в японските медии една жена е била сериозно ранена, като по-ранни съобщения сочат, че общо 12 души са били блъснати.

Шофьорът, 37-годишен мъж, е арестуван по подозрение в кражба на превозното средство от паркинг на бизнес, след като е избягал от местопроизшествието, съобщи полицията. Други обвинения, като например бягство от местопроизшествието, не бяха обявени веднага.

Според съобщения в японските медии откраднатото превозно средство е употребявана кола от автокъща. Но полицията отказа коментар по тези съобщения.

Други подробности не бяха налични веднага.