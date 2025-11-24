IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

Премиерът приветства последователните усилия на Тръмп за прекратяване на огъня

Снимка: БГНЕС

Като държава член на ЕС и съюзник в НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност. Това бе позицията на министър-председателя Росен Желязков в рамките на днешното неформално заседание на държавните и правителствени ръководители от ЕС.

Според премиера сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна.

Желязков приветства последователните усилия на САЩ и на президента Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като същевременно подчерта значението на тясната координация с ЕС и Украйна, без които постигането на тази цел е невъзможно. Според премиера подходът към преговорите и техният резултат ще имат дълбоки и дългосрочни последици както върху европейската сигурност, така и по отношение на сигурността в глобален план. 

Украинският народ е този, който трябва да определи собственото си бъдеще. Трябва да продължим да работим с нашите партньори от Съединените щати и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде правилно спазвано, категоричен беше министър-председателят Росен Желязков. Според премиера Украйна се нуждае от надеждни гаранции за дългосрочната си сигурност. В хода на заседанието министър-председателят акцентира също върху значението на европейската интеграция на Украйна. 

