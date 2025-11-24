Дрискол може да сложи край на бурния период под ръководството на Хегсет

Когато на Владимир Зеленски беше представен планът на САЩ за прекратяване на войната в Украйна в четвъртък, той се срещна не с военния министър на Доналд Тръмп, а с малко известен 38-годишен мъж, считан за изгряваща звезда в Пентагона.

Дан Дрискол е най-високопоставеният член на администрацията на Тръмп, посетил Украйна, което е символ на нарастващия статут на американския министър на армията.

Докато Пентагонът под ръководството на Пийт Хегсет, министър на отбраната – наскоро неофициално преименуван на министър на войната – прекара месеци в хаос и противоречия, Дрискол до голяма степен се размина с калното хвърляне. Неговата популярност изглежда нараства, докато тази на шефа му спада.

Джей Ди Ванс, вицепрезидентът на САЩ, счита министъра на армията за свой личен приятел.

Тръмп, президентът на САЩ, го нарича „човекът с дроновете“, поради усилията му да модернизира американските въоръжени сили с военна технология и да се откаже от тежките, остарели отбранителни системи.

Дрискол, като шеф на армията, ръководи усилията на Пентагона за борба с дроновете. Сега той се счита за фаворит за заместник на Хегсет като шеф на Пентагона, ако тази позиция се освободи.

Бивш висш служител на Белия дом заяви пред The Telegraph, че Дрискол е „работен кон“, който е „точно“ това, което Тръмп търси, и може да постигне това, в което министърът на отбраната е провалил.

Дрискол е имал, както сам го нарича, комфортно детство в средната класа, „израствайки в планините“ на Бун, Северна Каролина. Повечето от времето си е прекарвал на открито, сподели той в подкаст.

Баща му е бил пехотинец във войната във Виетнам, а дядо му е служил във Втората световна война.

Дрискол е бил на 18 години, когато е осъзнал, че и той не може да пропусне „войната на моето поколение“, започвайки основното си обучение през септември 2007 г. и бивайки изпратен в Ирак в края на увеличаването на войските.

„Не искам да бъда от онези хора, които на 40, 50, 60 години, когато попитат ветераните да станат на крака по време на някое събитие, остават седнали“, спомня си той.

След като напусна Ирак, през 2011 г. се записа в Юридическия факултет на Йейл и три години по-късно се дипломира. През първата си година се запозна с второкурсник, който беше служил в морската пехота и заведе група ветерани на пица, за да им покаже „как стоят нещата“. Името му беше Джей Ди Ванс.

Двамата мъже имаха много общи неща. Бяха на подобна възраст и имаха корени в Апалачия, макар че Дрискол беше с няколко години по-млад и беше израснал в по-благоприятни условия. И двамата бяха стигнали до Юридическия факултет на Йейл чрез армията.

Сега и двамата са се издигнали в кратък срок до най-високите нива на администрацията на Тръмп.

Дрискол е работил в областта на рисковия капитал и е имал кратък флирт с политиката през 2020 г., когато се е кандидатирал за място в Конгреса в Северна Каролина, където признава, че е „получил ритник“.

Четири години по-късно, докато е бил на лятна почивка в Цюрих, Ванс му се е обадил и му е казал, че току-що е бил избран за кандидат за вицепрезидент на Тръмп.

Това се случило в понеделник вечер, когато Дрискол вечерял с жена си Каси. На следващата сутрин той се качил на самолет и заминал за Националната конвенция на Републиканската партия в Уисконсин.

По пътя си купил „супер гаден костюм, колан и вратовръзка“, които трябвало да изхвърли месец по-късно, когато близък до Тръмп човек му казал, че прилича на стажант. Към този момент той вече бил съветник на Ванс.

Приятелството с вицепрезидента може би го е защитило, след като стана секретар на армията, поемайки работа в Пентагона, който беше обхванат от сътресения, откакто Хегсет пое управлението и уволни десетки генерали, адмирали и висши сътрудници.

Откакто министърът на отбраната беше потвърден с малка разлика в гласовете за поста си през януари, репутацията му беше сериозно накърнена – особено в скандала „Signalgate“, когато случайно разкри военни планове на САЩ пред журналист.

Джей Ди Ванс, вицепрезидентът на САЩ, е бил ментор на Дрискол.

Външно Дрискол е избягвал да се излага. Вместо това, той се е заел с реформата на придобиванията и извличането на поуки от войната в Украйна, която бившият рисков капиталист нарича „Силициевата долина на войната“.

Вътрешно той е решен да разтърси Пентагона и казва на членовете на Конгреса, че е „смесица от южен баптистки проповедник и джихадист, който ще събори храма върху главите ни“.

Белият дом е забелязал това. Дрискол беше избран да се срещне с Зеленски, президента на Украйна, в четвъртък, за да представи 28-точковия план, който Тръмп се надява да доведе до мир между Русия и Украйна, и да предизвика спекулации, че той може да наследи Хегсет.

„Дан Дрискол е противоположността на Пит Хегсет – той е сериозен, проницателен и се ползва с доверието на Белия дом“, заяви бивш висш служител на Белия дом. „Дан е работлив, а не показен, и във всичко, което прави, полага много усилия за постигане на целите на президента.

След една година на безкрайни драми в Пентагона, тихият и ефективен стил на лидерство на Дан е точно това, което президентът Тръмп търси, за да върне важната си програма за реформи в правилната посока.“

Хегсет може да бъде подложен на ново разследване, след като бъде публикуван вътрешен доклад за ролята му в скандала „Signalgate“.

Дрискол е бил войник, студент по право, рисков капиталист, кандидат за Конгреса, секретар на армията и „човекът с дроновете“ на Тръмп. Все по-вероятно изглежда, че следващата му стъпка ще бъде поста на шеф на Пентагона.