Новини Днес | 74

В София вече електронно ще се подписват глобите за пътуване без билет

Разработеният инструмент ще бъде публикуван като отворен код

12.09.2025 | 15:20 ч. Обновена: 12.09.2025 | 15:27 ч. 2
БГНЕС

От септември наказателните постановления за пътници без билет вече се подписват изцяло електронно и пакетно. Това са близо 5000 документа месечно, които досега изискваха по 2–3 дни време за подписване на кмета на София или негов заместник – всеки път на ръка, в три екземпляра.

Новият процес е дигитален от край до край:

• юристите и експертите от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ и "Центърът за градска мобилност" създадоха инструмент и процес за пакетно подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП);
• документите вече се придвижват електронно между институциите, без физически папки и излишни пътувания;
• връчването може да се извършва и по електронен път, когато нарушителят е дал съгласие за това.

Очакваният резултат е по-бързи процедури, повече прозрачност и шанс за по-висока събираемост на глобите, които в момента се изплащат едва около 30%.

Други еднотипни документи на Столична община също ще преминат към новия процес. Разработеният инструмент ще бъде публикуван като отворен код, за да могат и други общини в България да се възползват от него.

„Това е още една крачка към по-бърза, по-ефективна и по-прозрачна администрация. Вместо хиляди подписи на хартия – електронни решения, които пестят време и ресурси както на администрацията, така и на гражданите“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

глоби София транспорт
