IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

Оставиха румънеца, отговорeн за смъртта на шестима мигранти край Бургас, в ареста

Обвиняемият заяви пред съда, че има жена и дете в Румъния и поиска по-лека мярка за неотклонение

13.11.2025 | 15:55 ч. Обновена: 13.11.2025 | 15:56 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Апелативният съд в Бургас потвърди мярката за неотклонение на румънския гражданин, обвинен за катастрофата с 6 загинали мигранти край Бургас, предаде  БГНЕС.

Чиприян Стате е обвиняем за катастрофата, при която загинаха шестима мигранти след 30-минутната гонка с граничните полицаи от Китен до Бургас. Стате е обвинен в две престъпления, едното от които е за умишлено причиняване на смъртта на шестима души.

Свързани статии

Днес прокурор Йовита Григорова посочи, че според разследването Стате е планирал да се укрие извън България, след като транспортира чжденците. Той е с чисто съдебно минало, работи като мебелист в Румъния.

Обвиняемият заяви пред съда, че има жена и дете в Румъния и поиска по-лека мярка за неотклонение, но това не бе удовлетворено. Версията на защитата е, че той е извършил престъпленията по непредпазливост. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

румънец арест мигранти
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem