Челен удар: Дете и родителите му загинаха при катастрофа край Пловдив

Катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете е станала снощи на кръстовището на Околовръстния път и ул. „Захаридово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив. Сигналът е подаден в полицията в 23:10 ч. чрез тел. 112.

По първоначални данни товарен автомобил МАН, управляван от 24-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Фолксваген“. На място са загинали 43-годишната шофьорка на автомобила и двама нейни спътници – 42-годишен мъж и 14-годишно дете. Друго дете, на 7 години, което е пътувало в обезопасително столче, е отведено в болница в тежко състояние и с опасност за живота.

Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед. Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Причините за тежкия инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.