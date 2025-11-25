IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Челен удар: Дете и родителите му загинаха при катастрофа край Пловдив

С опасност за живота е и друго 7-годишно дете

25.11.2025 | 08:48 ч. Обновена: 25.11.2025 | 09:00 ч. 4
Снимка: БНТ

Снимка: БНТ

Катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете е станала снощи на кръстовището на Околовръстния път и ул. „Захаридово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив. Сигналът е подаден в полицията в 23:10 ч. чрез тел. 112.

По първоначални данни товарен автомобил МАН, управляван от 24-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Фолксваген“. На място са загинали 43-годишната шофьорка на автомобила и двама нейни спътници – 42-годишен мъж и 14-годишно дете. Друго дете, на 7 години, което е пътувало в обезопасително столче, е отведено в болница в тежко състояние и с опасност за живота.

Свързани статии

Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед. Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Причините за тежкия инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

челен удар дете родители загинаха Пловдив катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem