Костадинов: Управляващите ще откраднат рафинерията “Лукойл”

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов отново заяви, че Бюджет 2026 година е бюджет на фалита.

"Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени нови 21 милиарда лева дълг, бюджет, в който се предвижва увеличаване на осигуровки, на данъци. Управляващите казват, че увеличават заплатите, но те увеличават брутната заплата. Чистата сума остава същата. А тази сума, която се увеличава, идва от нас, работниците, защото ние сме на заплати, вие също, и от работодателите, защото знаете, че тези осигуровки се поделят между работника и работодателя. Иначе казано увеличава се брутната заплата от управляващите, но това увеличение се плаща от работниците и от работодателите, което не е увеличение, а кражба”, обясни лидерът на “Възраждане”.

Протестите

Според Костадинов протестите на синдикатите са “странни”.

“Първо, те са много, как да кажа, много ограничени. Преди два дни имаше протест на КНСБ, на който имаше стотина души. На второ място, много е странна позицията на синдикатите, защото те в началото, когато се обсъждаше бюджетът, излязоха с изявления, с които почти подкрепиха бюджета. На следващото място да не забравяме, че председателят на КНСБ влезе в ролята на рупор на правителството, обикаляйки страната с пропагандисти в полза на еврото и така нататък, и така нататък. Тоест тяхната позиция е доста двузначна."

Пред БНТ Костадинов поздрави ПП-ДБ за смелостта, че най-накрая протестират срещу правителството. Попитан защо, въпреки различията, днес ще протестират заедно с ПП-ДБ, Костадинов отговори така:

“Ние искаме това правителство да си тръгне още от началото на годината. От първите протести, които проведохме на 22 февруари, които тогава бяха обругани от медиите. Ние нямаме сътрудничество с ПП-ДБ. Нека да го отбележим това нещо. Просто видяхме, че те имат заявка за протест и ние казахме, както подкрепяме всички други протести, че подкрепяме и този. Освен това, забелязваме, че има много ясна диференциация в поведението на ПП и на ДБ. ПП са доста по-опозиционно настроени и доста по-прямо и директно говорещи срещу политиката на правителството, докато ДБ са доста обтекаеми, намират поводи за сътрудничество. Така че там е сложна ситуацията, но аз не искам да ги коментирам. Те са пред очите на всички”, обясни Костадинов.

Казусът “Лукойл”

"Лукойл" се справи със ситуацията, защото на срещата ми с Медведев аз говорих с него за това каква би била реакцията евентуално страна на Руската федерация по отношение на заграбване на активи от страна на България. Той тогава каза ясно и категорично, че ако има заграбване на държавни активи, независимо дали са в България или в някоя друга държава-членка на ЕС, те ще направят насрещна конфискация не само на държавни, но и на частни активи на държавата, която осъществява тази конфискация и която има имущество на територията на Руската федерация”, каза Костадинов за срещата си в Москва с Медведев.

“Тук, в нашата страна, управляващите крадци, защото те са такива, решиха и видяха в тази санкция, която беше наложена от страна на американската администрация, възможност да откраднат "Лукойл”, добави народният представител.

Попитан кои са “крадците”, Костадинов отговори - ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН.

“Те ще откраднат рафинерията. Като сложат един особен управител, който ще почне да вкарва техни фирми, ще сложат една фирма на входа, една фирма на изхода, ще увеличат едните цени, ще намалят другите цени. Както на времето се източи “Кремиковци“, както се източи БГА Балкан, както се продадоха Мариците, както се продадоха активи на стойност десетки милиарди за няколко милиона жълти стотинки”, завърши Костадинов.