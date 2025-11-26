IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
22-годишен загина след като с автомобила си се заби в дърво

Един от спътниците му е настанен в болница

26.11.2025 | 13:21 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Мъж на 22 години е катастрофирал с автомобил в дърво на улица „Проф. Васил Захариев“ в Самоков и по-късно е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за инцидента е получен около 1:50 часа на 25 ноември. На място е изпратен автопатрул на районното управление за запазване на местопроизшествието.

Младежът е управлявал лек автомобил „Опел“ с двама пътници от града. След медицински преглед 18-годишният пътник е освободен с леки наранявания, а другият, който е на 22 години, е настанен за лечение с фрактури на двата крака.

Дежурна оперативна група от Областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

Шофьор на лек автомобил блъсна в началото на месеца няколко паркирани коли в Самоков и по-късно почина в болница. 

