Лесно ли се прави регистрация в сайта на бетинг бранд?

Направата на регистрация в рамките на даден хазартен бранд е абсолютно условие, за да може да се започне пътешествието в платформата на същата тази компания. При повечето бетинг оператори този процес е напълно стандартизиран и не представлява проблем за опитните, пък и за начинаещите в тази индустрия. В това отношение 8888 регистрация не се отличава като механизъм спрямо тази при конкурентните фирми в този сектор, като дори може да се каже, че всичко е съвсем улеснено, с цел да не причинява неудобства на клиентите. В следващите редове е време да погледнем последователно стъпките, които трябва да извършите, за да получите достъп до този сайт, както и до всички възможности, които предлага неговото портфолио.

Тристепенна форма за регистрация

Много от вас навярно са добре запознати, че има точно три стъпки, които трябва да следвате, за да създадете своя профил в даден бетинг сайт. Те са по шаблон и не би трябвало да ви притесняват по никакъв начин. Първата крачка е да дадете някои свои абсолютно обичайни лични данни, които са нужни при направата на регистрация в повечето платформи, където се изисква някаква собствена идентификация в по-голяма степен. След като натиснете бутона „регистрация“ при влизане в 8888 БГ ще ви се открие форма, в която да впишете трите си имена на български, според изписването в личната карта. На следващо място идва и задължително изискване за навършени 18 години, така че трябва да въведете възраст, която е над това число и да не лъжете – всичко после ще бъде потвърдено в рамките на верификационния процес. Накрая на тази част от регситрацията е нужно да впишете ваш истински телефонен номер, както и да се съгласите с предоставянето на тези данни на компанията.

Във втората част отново се изисква ваши лични данни, които обаче са по-специфични и трябва да бъдат взети едно към едно от личната карта. Става дума за ЕГН, номер и дата на издаване на личната карта, както и адрес на местожителство. В тази част трябва да си намислите и потребителско име за профила, както и парола, с които оттука насетне ще влизате в сайта на 8888, както и имейл, където да получавате важна информация. В третата част остава да изберете дали да се възползвате от началните бонуси за спорт и казино, а след това остава единствено да завършите регистрацията с въвеждането на еднократен код за активация, получен на СМС или мейл.

Верификация на профила

Необходимо е да се спомене и тази много важна стъпка, тъй като без нея не бихте могли да се изтеглите потенциалните печалби. Всеки бранд в тази сфера, включително и 8888, изисква да потъврдите с реални документи твърденията, които сте направили по време на попълването на регистрационната форма. Обичайно се изисква снимането двустранно на два документа, един от които да е лична карта. За втория вече има различни възможности – шофьорска книжка, банково извлечение от някакъв тип, акт за собственост на имот и прочие. Важното е всички данни да може да се потвърдят от две различни места, за да може да играете и да теглите спокойно оттам насетне.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg.