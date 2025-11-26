Срещу имотната мафия: Ограничиха безконтролния достъп до нотариалните актове

Кабинетът прие промени в борбата с имотната мафия. Разпоредбите ще влязат в сила от 15 януари 2026 г. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

По думите му настоящият режим позволява всеки гражданин да изисква копие от нотариалния акт на друго лице, което създава предпоставки за злоупотреби. Георгиев припомни случай от София, при който човек е поискал преписи от близо 200 нотариални акта, без да е ясно какъв е правният му интерес.

С приетите промени свободният достъп до нотариални актове се прекратява, посочи министърът. Запазва се служебният достъп за нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители и държавни органи, допълни той, като обясни, че за всички останали ще важи нов ред – лице, което твърди, че има правен интерес, ще подава молба, а съдията по вписванията ще преценява дали да бъде издаден документ. Подобен ограничителен режим съществува във Франция, Испания и Италия, посочи Георгиев.

Остава служебният достъп до нотариалните актове и цялата информация от страна на нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители, представители на държавни органи. Забравяна се свободният достъп на всички останали до нотариалните актове на гражданите, заяви Георгиев. "Ограничаваме възможността за напълно безконтролен достъп до изключително чувствителна информация, каквито са нотариалните актове", подчерта още министърът.

Въвежда се следната възможност – този, който твърди, че има правен интерес да иска нотариален акт на друг гражданин, да подаде молба, а съдията по вписванията ще прецени дали има, или няма правно основание да се сдобие с копие на този акт, каза Георгиев. Той допълни, че от пролетта трябва да заработи нова електронна услуга за известяване чрез SMS, когато някой прави справка за вашия имот или иска да получи копие от вашия нотариален акт.