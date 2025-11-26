IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кевин Спейси: Бездомен съм

В момента актьорът живее по хотели и Airbnb-та, "където има работа"

26.11.2025 | 14:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Носителят на "Оскар" Кевин Спейси казва, че в момента е бездомник заради мрачната си финансова ситуация след сексскандалите, които съсипаха кариерата му.

В широк разговор за The Telegraph той говори за всичко — и когато темата стигна до това къде живее, Спейси не спести нищо.

Той разкри, че през последните 12 години е живял в Балтимор, Мериленд, но наскоро е трябвало да напусне дома си, защото почти няма никакви приходи след "астрономическите разходи", предизвикани от скандалите.

"Буквално нямам дом", признава актьорът.

Както е добре известно, Спейси удари дъното през 2017 г., когато актьорът Антъни Рап го обвини в сексуално посегателство, случило се докато Спейси е снимал популярния сериал на Netflix "Къща от карти" ("House of Cards"). Той беше мигновено изхвърлен от сериала и осъден от Рап за сексуално посегателство, но по-късно съдебно жури постанови, че Спейси не носи отговорност.

 

После последваха обвиненията в Лондон, където Спейси беше обвинен в сексуални посегателства срещу няколко мъже… а впоследствие беше оправдан по всички пунктове. И въпреки това, стигмата от седем години разрушителна публичност около обвиненията в сексуално насилие продължава да тегне над него и до днес.

Сега Спейси казва, че се справя "по странни начини" и че усеща как се е върнал там, откъдето е започнал — да ходи просто където има работа.

Той споделя, че е прибрал всичките си вещи в склад, и се надява някой ден отново да се установи някъде, ако финансовата му ситуация се подобри. През 2024 г. в емоционално интервю с Пиърс Морган Спейси призна, че домът му в Балтимор отива на търг, защото дължи милиони долари, пише TMZ. В момента актьорът живее по хотели и Airbnb-та, "където има работа“.

И все пак вижда лъч светлина — поне не е обявил банкрут.

