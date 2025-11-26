Туризмът е готов за зимния сезон

Министерството на туризма организира и проведе поредица от работни срещи, посветени на подготовката и цялостната оценка на готовността на курортите за предстоящите зимни месеци. На срещите са присъствали институции, държавни и общински органи, а основни цели са осигуряването на безопасна база, която да привлича все повече туристи.

“Както обикновено по това време на година се преглежда и обезопасява инфраструктурата в районите на зимните курорти”, каза Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност" към Министерството на туризма.

Той обаче обърна внимание, че и тук възниква все по-остро проблемът с недостигащите паркоместа. Тъй като покрай ски пистите има гори, проблемът няма да бъде решен лесно. Може да се наложат и законодателни промени.