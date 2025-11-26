Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2026 г.

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., предаде БГНЕС.

Той възлиза на 5,572 млрд. евро. Приходите включват здравноосигурителни вноски в размер на 3,177 млрд. евро и трансфери за здравно осигуряване в размер на 2,019 млрд. евро.

Неданъчните приходи са 16,856 млн. евро, а трансферите от Министерството на здравеопазването (МЗ) възлизат на 98,718 млн. евро.

В тези трансфери се включват средства за ваксини и дейности по Закона за здравето – 15,277 млн. евро, дейности за неосигурени лица – 4,494 млн. евро, лечение на лица под и над 18 години – 42,627 млн. евро, и помощни средства за хора с увреждания – 28,121 млн. евро.

От централния бюджет се предоставят още 260 млн. евро.

Разходите на НЗОК са в същия размер като приходите. Основната част от средствата е насочена към здравноосигурителни плащания.

За първична извънболнична помощ са предвидени 352,292 млн. евро, включително 3 млн. евро за осигуряване на достъп до електронни здравни записи чрез системата „еЗдраве". За специализирана извънболнична помощ са определени 352,496 млн. евро, за дентална помощ – 233,511 млн. евро, а за медико-диагностични дейности – 167,490 млн. евро.

Отделени са средства и за медицински изделия, медицински и други услуги, за лекарствени продукти, включително хормонални препарати, ваксини и лекарствени терапии извън обхвата на здравната осигуровка. За приложение на лекарствени продукти са предвидени 5,398 млн. евро, а за лекарствени продукти извън обхвата на здравното осигуряване – 16,882 млн. евро.

За болнична медицинска помощ са предвидени 2,609 млрд. евро, включващи както дейности, така и приложение на лекарствени продукти. Административните разходи включват разходи за персонал в размер на 51,660 млн. евро и издръжка – 18,003 млн. евро.

Предвижда се размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2026 г. да бъде 8%.

Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се използва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и трансфери по бюджета на НЗОК. Решението се взема от Надзорния съвет на НЗОК.

В „Преходни и заключителни разпоредби" комисията прие, че лечебните заведения актуализират основните заплати на персонала до 3 месеца от влизането на закона в сила. Новите възнаграждения се прилагат от 1 януари 2026 г. НЗОК и БЛС договарят разпределението на средствата за болнична помощ за периода 2026–2028 г., или при липса на договор — решението се взема от Надзорния съвет.



Създава се нов чл. 80б, чиято ал. 1 гласи, че минималният размер на основните месечни заплати на персонала в лечебните заведения и в домовете за медико-социални грижи за деца се определя в Приложение № 1. А ал. 2 е записано, че за персонал, който не е включен в Приложение № 1, минималната основна месечна заплата се определя според квалификацията му. По-висока квалификация означава по-висока минимална заплата в сравнение с посочената в приложенията.

Създава се Приложение № 1 към чл. 80б, ал. 1 относно Минималния размер на основното месечно трудово възнаграждение в евро:

1860 евро – лекар без специалност; лекар по дентална медицина без специалност; магистър-фармацевт без специалност; магистър с немедицинско образование, ангажиран в лечебния процес; специализанти без друга специалност.

1550 евро – медицинска сестра; акушерка; лекарски асистент (фелдшер); мед. лаборант; рентгенов лаборант; рехабилитатор; помощник-фармацевт; зъботехник; бакалавър с немедицинско образование, ангажиран в лечебния процес; масажист с увредено зрение.БГНЕС