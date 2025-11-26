За тези от нас, които следят отблизо конфликта откакто Путин нахлу в Украйна, е ясно, че амбициите му за по-голяма Русия остават непоклатими. Пейзажът може да се е променил от 24 февруари 2022 г. насам, но основната цел – пълното подчинение на Украйна – не се е променила, поне не засега. Президентът Тръмп първоначално представи на президента Зеленски това, което нарече съвместен мирен план на САЩ, което повдига някои тревожни въпроси. Ако това е било просто неточно представяне или грешка, това е едно. Ако обаче е било умишлено, това се равнява на нагло пренебрегване на украинския народ и обида към Европа и НАТО, пише в анализа за The Telegraph колумнистът Хамиш де Бретън-Гордън.

Европейското контрапредложение изглежда разумно, но след като Тръмп първоначално смъмри Зеленски по начин, неподходящ за държавник, шансовете Путин да се съгласи на такива условия изглеждат малки. В края на краищата, защо да прави компромис, след като Тръмп е толкова склонен да подкопава Киев?

Тръмп продължава да настоява за материалистично споразумение, фокусирано върху редки земни минерали и др.

докато Путин се интересува единствено от идеологическа победа – поражението на Украйна. С генерал Келлог, който разбираше динамиката на бойното поле, вече извън играта, нещастният Уиткоф е оставен да преговаря, сякаш става дума за сделка с имот за 10 долара, и лесно е измамен от руската проницателност.

В типичния за Тръмп стил, той сега твърди, че е постигнат значителен напредък, без да има много доказателства в подкрепа на това твърдение. Въпреки това, предстоящите посещения на италианския и германския лидери във Вашингтон може да дадат лъч надежда, а изглежда, че президентът Зеленски също ще пресече Атлантическия океан тази седмица.

В крайна сметка отговорността пада върху Европа. Ние сме тези, които се застъпваме за справедлив мир за Украйна, докато Путин и потенциално Тръмп изглеждат готови да подкрепят сделка, която е в полза на Москва, позволявайки на американския президент да твърди, че е спрял поредната война, само за да може да закачи най-желаната си Нобелова медал на гърдите си. Но тези от нас, които са спечелили свои медали на бойното поле, знаят, че не медалът сам по себе си е важен, а как си го спечелил.

Сега е моментът европейските лидери да се застъпят и да поемат отговорността. Въпреки храбростта на Путин, в армията и икономиката му започват да се появяват пукнатини. Трябва да бъдем смели и да играем играта на Путин.

Причините за съюза на американския президент с нашия противник може да останат загадка, но е очевидно, че тиранът в Москва оказва тревожно влияние върху Тръмп, което дава основание да се вярва на някои от слуховете, които циркулират за връзката им.

Това е моментът на сър Киър Стармър, заедно с други европейски държавни глави, да демонстрират своята решителност.