Най-модерните пуловери за сезон есен-зима 2025

Новият сезон носи аромат на канела и онзи специален уют, който ни кара да търсим топлина не само у дома, но и във визията си. Сред задължителните зимни класики се открояват меките пуловери, които този сезон са още по-пухкави и по-елегантни от всякога.

Този сезон дизайнерите наблягат на качествени материи, естествени влакна и балансирани силуети, които съчетават комфорт с лукс.

А тенденциите при зимните пуловери са елегантна комбинация от минимализъм и скандинавска естетика до игриви текстури и ярки акценти.

Една от най-актуалните тенденции е естествените материи – вълна, меринос, кашмир, алпака. Предпочитани спрямо синтетичните материи заради мекотата си, по-добрата терморегулация, комфорта, качеството и усещането за лукс.

Вълнен пуловер за зимата – вечната класика

Вълната остава най-практичният избор за студените дни. Вълнените пуловери задържат топлината, позволяват на кожата да диша и са идеални за ежедневна визия.

Модните къщи предлагат различни модели: с по-едра плетка, вталени или овърсайз, които се комбинират лесно с дънки, пола или панталон.

