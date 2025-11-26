Трима полицаи са пострадали при протеста тази вечер

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница, посочват от столичната полиция.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.