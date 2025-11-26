IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима полицаи са пострадали при протеста тази вечер

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция

26.11.2025 | 22:12 ч. 20
Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница, посочват от столичната полиция.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.

