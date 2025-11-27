19-годишен сътрудник на ПП в парламента: Хамид Хамид ме удари с юмрук

"Добре е, че дадоха заден ход днес, защото ескалацията ще се промени, ако не се промени подходът. Той трябва да е социален подход, а не да раздаваш юмруци срещу младежи”, каза бившият премиер Николай Денков по повод оттегления по-рано бюджет за следващата година.

Пред събралите се журналисти Денков отхвърли намека, че протестите били срещу европейското бъдеще на България. Депутатът от ПП-ДБ е категоричен, че тези протести не са срещу еврото, а са свързани с подхода на правителството и управляващите, които силово се опит да налагат важни решения за бъдещето на всеки от нас”.

“Ние искаме балансиран бюджет без увеличение на данъци и осигуровки, без излишни разходи”, настоя Денков.

Краткият брифинг в парламента се оказа провокиран от поведението на депутат от "ДПС - Ново начало" снощи, докато парламентът беше блокиран от протестиращи по покана на ПП-ДБ.

Нещатен сътрудник на "Промяната" - 19-годишният Калоян Дървов има медицинско и обвини депутатът Хамид Хамид от ДПС - НН, че го е удрял.

"Бяхме в кулоарите на НС след бюджетната комисия и бях шокиран от агресията на Хамид Хамид. Бяхме аз и още едно момче, нещатен сътрудник. Те бяха ядосани, че си снимам, не знам. Хамид Хамид излезе със закачалка и започна да души друго момче, след това започна да проявява агресия към мен - удари ме с юмрук в лицето, могат да се видят следи. Извадил съм си медицинско. Имам видео от края на случката", обясни младежът.

По повод инцидента Денков заяви, че ще направят “Застраховка живот” и добави: “Не знаем какво може да се случи следващия път”.

Денков каза, че младежите имат право да снимат в кулоарите.

“Имат право да снимат, намират се в извънредна ситуация. Агресията не идва от нас, а от тези които по безобразен начин приемат закони и приемат законодателство в почивките", каза още депутатът от ПП-ДБ