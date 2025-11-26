"Величие": Клеветнически публикации, че срещу партията се води специализирана акция

"Политическа партия "Величие" категорично опровергава разпространените през последните часове клеветнически публикации, които внушават, че срещу партията се води каквато и да е специализирана акция, свързана с имотни измами, пране на пари, обиски, претърсвания или задържания на наши членове. Подобни заглавия, появили се в редица медии, представляват директен опит за дискредитиране на парламентарно представена политическа сила и за създаване на фалшива реалност с цел внушаване на паника, недоверие и политическа вреда!"

Това се чете в позиция на партията, изпратена до медиите.

"Публикации със заглавия като „Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“, „Спецакция срещу "Величие", има задържани“, „Претърсвания в адреси на членове на „Величие“, „Мащабна схема за имотни измами, свързана с „Величие“ и други подобни формулировки са напълно неоснователни, лишени от фактическа достоверност и представляват опасна манипулация. До настоящия момент няма нито един официален документ, нито едно изявление на компетентен държавен орган, което да потвърждава подобни твърдения. Нито един член, офис или структура на „Величие“ в страната не е бил обект на обиск, претърсване, привличане като обвиняем или задържане.

Разпространението на подобни внушения е в пряк конфликт с Конституцията на Република България, която защитава честта, достойнството и доброто име на гражданите, политическите общности и правото на участие в политическия живот. Съзнателното публикуване на неверни твърдения и приписването на престъпна дейност без доказателства представляват злоупотреба със свободата на словото и грубо нарушение на правото на политическо представителство. Това е опасен инструмент, използван за ограничаване на изборното право на гражданите, за вмешателство в политическия процес и за подкопаване на доверието към законно избрани народни представители“, пишат от партията в своята позиция, която продължава:

"Опитите да се внуши, че "Величие" е „ударена“, „разследвана“ или „разбита“, представляват политическа провокация и медиен натиск, които обслужват интересите на установения партиен олигархичен модел на партия „Мафия“ – политико-медиен конгломерат, превърнат в инструмент на партийната мафия. Чрез поръчкови заглавия, внушаващи вина без факти, се цели не само да бъде увредено името на „Величие“, но и да се създаде атмосфера на терор, в която гражданите да бъдат отклонени от реалния демократичен избор. Това е недопустима намеса в политическия процес и атака срещу политическия плурализъм, залегнал като основен принцип в Конституцията.

ПП "Величие" заявява, че няма да позволи на манипулативни и обслужващи нечисти интереси медийни конструкции да накърняват репутацията на партията и нейните членове. Настояваме за незабавно преустановяване на разпространението на неверни факти и за възстановяване на професионалните стандарти в журналистиката. Партия „Величие“ си запазва правото да потърси отговорност по съдебен ред за всяко умишлено действие, което представлява клевета, набеждаване или злоумишлено увреждане на нашия политически авторитет и на доверието на гражданите.

"Величие" продължава своята дейност с пълна прозрачност, в защита на държавността, законността и интереса на българските граждани. Нито една медийна инсинуация, нито една поръчкова атака няма да спрат нашата работа. Истината е нашият инструмент, а доверието на хората – нашата сила“, завършва позизцията на партията.