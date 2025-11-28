Еврото в България: Създава ли се импулс за инвеститорски интерес?

Доц. Пламен Ненов, секретар на Съвета за икономически анализи, очерта основните макроикономически ефекти, които България може да очаква след въвеждането на еврото.

"Въз основа на опита на други източноевропейски страни, действително има възможност самото присъединяване на България към еврозоната да има известен стимулиращ ефект. Това е основното заключение на анализа, като стимулиращият ефект минава през намаляване на остатъчния валутен риск. Сега за България, която е в доста стабилен валутен борд, остатъчният валутен риск е по-малък, но не е пренебрежим", коментира доц. Ненов в предаването "България сутрин".

Според него именно намаляването на този риск след положителния конвергентен доклад вече се отразява на страната – например чрез рязкото повишение на индекса SOFIX с около 25% от май насам.

"Този риск е по-скоро по отношение на външните инвеститори, които гледат към България. От положителния конвергентен доклад, който дойде през юни, рискът вече не съществува за чуждите инвеститори, които планират инвестиции в България", поясни доц. Ненов.

Пред Bulgaria ON AIR специалистът добави, че самото присъединяване на страната ни към еврозоната само по себе си създава импулс за инвеститорски интерес. Ключово, според Ненов, е какъв тип инвеститори България иска да привлича.

Експертът постави въпроса дали страната ще се насочи към капитал, който влиза основно в имотния сектор, или ще използва възможността да развие фондовия си пазар, да подобри достъпа на иновативни компании до финансиране и да ускори производителността.

Капиталовия пазар

Доц. Ненов смята, че държавата трябва да използва началния импулс от приемането на еврото, за да укрепи фондовата борса, да подобри ликвидността ѝ и да стимулира фирмите.

Той посочи, че е необходимо домакинствата постепенно да се насочват от спестявания в имоти към финансови инструменти, което може да се случи само при правилна комбинация от политики.

В анализа на Съвета за икономически анализи една от основните препоръки е за стабилизираща фискална политика, която да предотврати прегряване в конкретни сектори, например строителството, и да разпредели икономическия импулс по-равномерно.

Гледайте видеото с целия разговор.