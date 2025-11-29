Оранжев и жълт код за значителни валежи в Централна и Източна България

Днес ще остане облачно с валежи от дъжд. Значителни валежи ще днес има в Централна и Източна България.

Предупреждение от втора степен – оранжев код, е в сила за 8 области – Смолян, Кърджали, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Габрово, Велико Търново и Търговище.

За 11 области е обявен жълт предупредителен (първа степен) код – Пазарджик, Ловеч, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково.

По проходите в западната част на Стара планина, над 1300 метра, дъждът ще преминава в сняг. През деня на много места в западните райони от страната валежите ще спрат.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух. През по-голямата част от деня в източните райони вятърът ще остане от изток, вечерта и там ще се ориентира от северозапад.

Температурите ще останат почти без дневен ход, от 4°-6° на места в Западна България до 11°-13° в източните и крайните югозападни райони. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 5°, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър, привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

В неделя сутринта валежи ще има на места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°, а по-високи ще останат по Черноморието; дневните ще се задържат почти без промяна.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°.