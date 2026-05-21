От днес до 24 май: Намалени цени на билетите в Народния театър

Продават се единствено на касите във фоайето

21.05.2026 | 08:23 ч. 2
Снимка БГНЕС

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Народният театър „Иван Вазов“ за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети.

Билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билети на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър.

Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика.

