Европа закупила 70% от ракетите за "Пейтриът", използвани от Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в Брюксел, че инициативата PURL, която предвижда закупуване на американско оръжие за Украйна със средства от европейските ѝ съюзници, е осигурила 70% от ракетите за системите "Пейтриът", използвани от Украйна. Това съобщи украинската служба на Радио Свободна Европа, като отбеляза, че Рюте е подчертал необходимостта от дългосрочна и постоянна подкрепа за Украйна.

„От стартирането си миналото лято инициативата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) е доставила около 70% от всички ракети за основните системи "Пейтриът" в Украйна, включително PAC-3, както и 90% от боеприпасите за други системи за противовъздушна отбрана“, заяви Рюте.

Той посочи, че министрите на външните работи на НАТО ще обсъдят помощта за Украйна на среща в Швеция, както и че темата ще бъде приоритет и на срещата на върха на НАТО в Турция. Рюте подчерта, че сигурността на Украйна е пряко свързана със сигурността на страните от Алианса. В същото време той изрази съмнение, че предложението му страните от НАТО да отделят по 0,25% от БВП за помощ за Украйна ще получи подкрепа, като целта е по-справедливо разпределение на тежестта между съюзниците.

Според него страни като Нидерландия, Германия, Дания, Швеция, Норвегия и Канада поемат основната част от усилията по инициативата PURL, докато други не участват достатъчно активно.

По-рано украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че по време на среща в Рамщайн няколко държави са обявили допълнителни вноски към програмата PURL, сред които Белгия, Норвегия, България, Литва и Естония.

По данни на инициативата чрез PURL са ангажирани почти 5,5 млрд. долара, а целта за пълната 2026 г. е 15 млрд. долара. Финансово в програмата участват около две трети от страните членки на НАТО (25 от общо 34), както и три партньорски държави извън Алианса — Канада, Австралия и Нова Зеландия. |БГНЕС, Н1