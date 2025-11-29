Желязков: Овладяно е положението в Благоевградско след проливните дъждове и наводнения

В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно, вече няма проблем, каза премиерът Росен Желязков на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог.

Той добави, че кметовете на Сандански и Петрич са по своите места заедно с областния управител. Също така се следи за естествения отток на река Струма и осъществяване на гаранцията към Гърция да не се допуска и там да има преливен проблем.

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии. Като относно Благоевградско акцентира на бързата реакция на „Напоителни системи“.

Свързани статии Симитли и Струмяни обявиха бедствено положение след Петрич и Сандански ВИДЕО

Желязков добави, че към създадения Национален борд по водите ще има нарочна група, която започва работа относно почистването на речните корита за следващата година. Той посочи, че това е ангажимент на държавата и общините, като допълни, че организационно и финансово ще бъде направено каквото е необходимо, предаде БТА.