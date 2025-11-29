IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков: Овладяно е положението в Благоевградско след проливните дъждове и наводнения

Следи се за естествения отток на река Струма

29.11.2025 | 10:26 ч. Обновена: 29.11.2025 | 10:26 ч. 5
В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно, вече няма проблем, каза премиерът Росен Желязков на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог.

Той добави, че кметовете на Сандански и Петрич са по своите места заедно с областния управител. Също така се следи за естествения отток на река Струма и осъществяване на гаранцията към Гърция да не се допуска и там да има преливен проблем.

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии. Като относно Благоевградско акцентира на бързата реакция на „Напоителни системи“. 

Желязков добави, че към създадения Национален борд по водите ще има нарочна група, която започва работа относно почистването на речните корита за следващата година. Той посочи, че това е ангажимент на държавата и общините, като допълни, че организационно и финансово ще бъде направено каквото е необходимо, предаде БТА. 

Росен Желязков Благоевградско наводнения проливни дъждове
