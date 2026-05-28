САЩ се отдръпват, Европа се излага на риск: задава се криза в НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прави опасен залог в Европа. Този месец Съединените щати обявиха, че отменят разполагането на батальон за прецизни удари с голям обсег в Германия и изтеглят около 5000 войници от страната. Те също така внезапно отмениха ротационен боен екип от 4000 до 5000 души, насочен към Полша, след по-ранното отменяне на подобно разполагане в Румъния през 2025 г. (Белият дом предположи, че нови сили все още могат да отидат в Полша, но не уточни дали те ще дойдат от Съединените щати или ще бъдат пренасочени от Германия.) Тази седмица европейски съюзници съобщиха на медиите, че Пентагонът е информирал НАТО, че ще намали силите, които Вашингтон би разположил бързо в Европа при криза – тоест в случай на руска атака срещу територията на Алианса.

В същото време администрацията на Тръмп се стреми да увери съюзниците, че ангажиментът ѝ към отбраната на Европа остава непроменен, обещавайки да поддържа ядрения чадър над НАТО. Това привидно спретнато решение за споделяне на тежестта – по-малко бойни действия на място, краен предпазен механизъм – може да се хареса на някои американски избиратели, но е стратегически опасно, подкопавайки основите на възпирането, което защитава трансатлантическия алианс от десетилетия.

Вместо да укрепва стабилността в Европа, подходът на администрацията на Тръмп кани Русия да изпробва доминацията на НАТО в ескалацията – тоест способността да налага неприемливи разходи или провал на противника на всяка стъпка от стълбата на ескалацията, принуждавайки го да отстъпи, вместо да ескалира. Съкращаването на американските сили намалява това господство и отслабва възпирането срещу руската агресия в Европа. С течение на времето цикълът на ескалация може да постави американския президент пред незавиден избор: да отстъпи или да рискува ядрен конфликт.

Ключът към възпирането на Москва не се крие на върха на стълбата на ескалация, където са в игра ядрените оръжия, а на долните ѝ стъпала, където конвенционалните оръжия са това, което има значение. Целта трябва да бъде да се възпре руският президент Владимир Путин да нареди каквито и да било действия срещу НАТО. Докато Русия завземе ограничена територия на източния фланг на алианса и предизвика Вашингтон да рискува ядрена война, за да обърне постигнатото, на Съединените щати ще им останат само най-лошите възможности, пише Foreign Affairs.

За да предотврати подобен сценарий, Вашингтон трябва да поддържа силите в Европа, които само Съединените щати могат да осигурят и от които Москва се страхува най-много: възможности за прецизни удари на далечни разстояния от въздуха, сушата и морето. И трябва да сигнализира на Москва, че Съединените щати няма да стоят настрана в началната фаза на руска атака, чакайки да видят дали конвенционалните сили на Европа могат сами да отблъснат атаката. Администрацията на Тръмп е права да оказва натиск върху европейските съюзници да харчат повече за отбрана, но не може да спре дотук. Това би дало на Русия господството в ескалацията, към което отдавна се стреми, и би довело Съединените щати до ръба на ядрена война.

През последните две десетилетия Кремъл започна да се страхува от способността на Съединените щати да поддържат конвенционални военни операции не само в продължение на месеци, но и години. Путин наблюдаваше как Съединените щати нанесоха удари срещу Сърбия през 1999 г., за да окажат натиск върху нейното ръководство да спре военните операции срещу Косово. Той видя как американските сили свалиха талибаните и преследваха агенти на Ал Кайда в Афганистан. И наблюдаваше как Съединените щати нахлуха в Ирак, унищожиха една от най-големите армии в Близкия изток, свалиха режима и след това поддържаха операции там повече от десетилетие. Американците си спомнят тези кампании и виждат провали и вечни войни. Но същите тези кампании изглеждат различно от Москва. Руското ръководство може да се усмихва на цената, която Съединените щати са понесли, но се страхува от удивителното господство, което Съединените щати са постигнали в конфликти по целия свят.

Предизвикателството, пред което е изправена Москва при всяка конфронтация с НАТО, не се съсредоточава единствено върху конвенционалните сили на алианса по източния му фланг. Истинската пречка за всякакви планове, които Кремъл може да таи, е глобалният обхват на Съединените щати - способността им да нанасят удари дълбоко в руската територия срещу логистиката, транспорта, операциите и лидерството, за да осуетят всяко действие срещу НАТО. Това е, което Москва видя в Сърбия, Афганистан и Ирак.

Затрудненото положение на Москва се утежнява от демонстрираната способност на Съединените щати да поддържат напреднали многодоменни военни операции по въздух, суша и море – всичко това подкрепено от обширни глобални комуникации и разузнаване, в продължение на месеци и години, като същевременно снабдяват своите съюзници и партньори за дълга битка. След анексирането на Крим от Русия през 2014 г., западните анализатори обсъждаха дали Кремъл може да се опита да повтори същото в Балтийските страни: да предизвика протести сред етническите руснаци в една или повече от тези страни членки на НАТО и след това да действа бързо, за да ги защити, като завземе територия. Но руските военни знаеха тогава, че глобалният военен обхват и логистика на САЩ вероятно ще обрекат всяка подобна маневра.

Днес Русия остава възпрепятствана пред лицето на доминацията на САЩ в ескалацията.

Докато Съединените щати поддържат внушително присъствие в Европа, Москва няма да опита срещу страна от НАТО това, което опита срещу Украйна през 2022 г.: сухопътни, въздушни и морски атаки за завземане на летища, пътища, пристанища и командни центрове. Но ако Вашингтон се оттегли от континента, сметките на Москва ще се променят.

Най-модерните сили на Русия – нейните военновъздушни сили, многоплатформени военноморски ударни ракети и наземни крилати, балистични и хиперзвукови ракети – не са напълно разположени срещу Украйна, а остават запазени за потенциална конфронтация с НАТО. Тези сили ще стоят бездействащи, докато Съединените щати поддържат господството си в способностите си за прецизни удари на далечни разстояния и способността си да превозват подкрепления и материали през Атлантика и напред към бойните действия. От 2022 до 2025 г. американските оръжия помагаха на Украйна да се защити от руската инвазия – а Съединените щати бяха само доставчик, а не бойна страна. В защита на алианса и американската родина, Съединените щати щяха да бъдат далеч по-страшни; Русия щеше да се изправи пред повече войници, повече оборудване и огромно снабдяване.

Съединените щати не могат да оставят конвенционалните стъпала на стълбата на ескалация на европейците, като стоят настрана и просто обещават да упражнят ядрени опции, ако всичко друго се провали. Дори когато европейските страни разполагат със значителни конвенционални сили, снабдяват се с изтребители F-35 и артилерия за прецизни удари с голям обсег, те нямат глобалния обхват и логистичната издръжливост, които Съединените щати внасят в НАТО. Всяко изкушение от страна на Москва да удари алианса и да се възползва от предимство пред източните му членове досега беше възпрепятствано от силата, мащаба и упоритостта на американските сили.

За да се разбере колко сериозно Кремъл приема проблема с доминацията на САЩ в ескалацията, е важно да се разбере как се е развила руската военна доктрина. През 2020 г. Москва обяви, че ще позволи ограничена употреба на ядрени оръжия, когато конвенционалната атака на противника „заплашва самото съществуване на държавата“. Много анализатори отхвърлиха това като малко вероятен сценарий в конвенционална война с НАТО и следователно не го приеха толкова сериозно, колкото би трябвало. Всъщност промяната в политиката отразяваше оценката на Москва, че Съединените щати биха използвали прецизни конвенционални удари с голям обсег в началото на конфликта, за да елиминират руското ръководство и да унищожат стратегическите активи, необходими за втори удар. Заплахата на Москва за ограничена употреба на ядрени оръжия – изкачване по стълбата на ескалацията – беше публичен опит за установяване на доминация в ескалацията. Кремъл разбираше, че Вашингтон може да проведе продължителна конвенционална кампания, използвайки несравними усъвършенствани ударни възможности в голям мащаб, срещу руското командване, контрол и дълбоки военни активи. Никаква мълниеносна операция „удар и завземане“ на източния фланг на НАТО не би могла да успее срещу това.

Но увереността на Москва нараства. Отмяната на изпращането на бойни екипи в Полша и Румъния елиминира постоянното ротационно присъствие и съвместните съюзнически тренировки в териториите, които Москва би се опитала да завземе и задържи, като не само намалява географската дълбочина на американското военно присъствие, но и много ясно сигнализира за подход на неангажиране към предната отбрана, който създава прекъсване в стълбата на ескалационно господство. А когато администрацията на Тръмп отмени батальона за прецизни удари с голям обсег в Германия, тя предостави на Русия стратегическа дълбочина за снабдяване, подкрепления и командни операции зад фронтовата линия.

Като оттегля отбранителните си сили и сигнализира, че Съединените щати ще се ангажират по-малко с подсилване на алианса в случай на криза, администрацията на Тръмп на практика делегира конвенционалната отбрана на Европа, отслабвайки елементите на възпиране, от които Москва се страхува най-много. Сега Русия може да се изкуши да завземе територия в Балтийските страни или Полша чрез своята клиентска държава Беларус и да предизвика НАТО към ескалация, знаейки, че нейната доктрина позволява ограничени ядрени удари дори срещу конвенционални сили, които заплашват новозавладяна територия. Резултатът е по-висок риск от ядрена конфронтация.

Ако Москва се опита да се възползва от намаляването на американските сили в Европа и да нахлуе в територията на НАТО, Вашингтон може да се наложи да реши дали да заплаши с употреба на ядрено оръжие, за да принуди Русия да се оттегли. Предвид обширния ядрен арсенал на Русия и дългогодишната ѝ доктрина да отговаря на употребата на ядрено оръжие от САЩ с удари срещу родината на САЩ, колапсът на конвенционалното възпиране в Европа не е сигурен, че ще приключи дотук.

В началото на Студената война, след като Съветският съюз разположи стратегически бомбардировачи и междуконтинентални балистични ракети,

американските политици се бореха с труден въпрос: за да възпре атака срещу Европа, трябва ли Вашингтон да заплаши Русия с ядрена война и да рискува удар по американската родина? Отговорът беше да се засили доверието по цялата стълбица на ескалация. Вашингтон инвестира в силни многодоменни конвенционални способности и разположи ядрени изтребители във въздушните бази на НАТО в Европа. Интегрирането на конвенционалните и ядрените ангажименти на САЩ към алианса беше от основно значение за доминацията при ескалация, надеждното възпиране и в крайна сметка за мирния край на Студената война.

Конвенционалните и ядрените способности както на Съединените щати, така и на Русия са се променили драстично след Студената война, но фундаменталната логика на надеждно възпиране и ескалационно господство в Европа остава. За да убеди Москва, че атака срещу НАТО не може да успее, Вашингтон трябва да продължи да предоставя това, от което Русия се страхува най-много: възможности за прецизни удари на далечен обсег, бързо подкрепление от напреднали конвенционални сили и въздушна и военноморска логистика, необходима за бойни действия в продължение на месеци или години.

Европейските съюзници на Съединените щати осъзнаха необходимостта да харчат повече за отбрана. Те въвеждат в производство по-модерни оръжейни системи и на срещата на върха на НАТО през 2025 г. се съгласиха да харчат минимум пет процента от БВП за отбрана. Но ако Съединените щати не останат в центъра на осуетяването на военните планове на Русия от самото начало на всяка атака, Москва ще види слабостите в ескалационната стълбица на НАТО и може да се изкуши да ги използва, като заяви собственото си господство в ескалацията и предизвика Вашингтон да го изпробва.

Москва ще бъде възпряна само от интегрирана стратегия, която обещава руски провал. Ако Вашингтон сигнализира за нежелание да се ангажира с конвенционални военни действия за защита на Европа, Путин ще заключи, че Русия има ескалационно господство на континента и може да се изкачи по конвенционалните стъпала. Това би поставило американския президент пред труден избор: да признае руските завоевания или да премине към ядреното стъпало. Тогава Съединените щати ще се изправят пред историческа стратегическа дилема, създадена от самите тях.